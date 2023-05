La renuncia a una plaza mir o el abandono de la formación agravan la falta de médicos en Aragón

Las autoridades sanitarias y las sociedades científicas llevan tiempo alertando de la falta de médicos a nivel nacional, un déficit que se agrava en la Medicina Familiar y, sobre todo, en el medio rural. Se estima que en Aragón el próximo lustro se jubilen en torno a 560 especialistas y ante este escenario incierto esta semana se ha conocido que 15 de las 82 plazas de médico interno residente (mir) han quedado vacantes en la Comunidad. Una situación que tiene un impacto en los recursos humanos presentes y futuros del sistema de salud y que preocupa a la Consejería.

El problema, sin embargo, va más allá de los puestos que no se han adjudicado de residente de Familia. Tal y como destaca Ángel Vicente Molinero presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Aragón (Semergen), además de esta cifra hay que tener en cuenta "cuántas personas de las que han elegido de manera telemática se incorporarán después a su plaza o cuántas lo dejan a los meses de empezar". Desde el Departamento de Sanidad reconocen que en los últimos cinco años –sin incluir esta última convocatoria– ha habido 19 renuncias a una plaza mir de todas las especialidades y 11 no incorporaciones. A nivel nacional, según recoge un informe del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, hasta 401 opositores con plaza entre 2017 y 2020 no se incorporaron. Achacan este fenómeno, en parte, al cambio de modelo del sistema de elección, que desde la crisis sanitaria por el coronavirus es telemático. La complejidad del proceso puede generar tanta incertidumbre entre los aspirantes que hagan listas con opciones que no se planteen ocupar si se les adjudicase.

Eva Aguarón, coordinadora de la unidad docente de Atención Primaria de Huesca y Barbastro, coincide en que "la elección telemática no ayuda". La falta de atracción de los jóvenes médicos a los hospitales periféricos responde al "desprestigio que está teniendo la especialidad, que se ha agudizado desde la pandemia, y no se aborda el problema de raíz". "Se habla de incrementar las plazas en Medicina, pero hay que cambiar el modelo organizativo de la Atención Primaria" e impartir, al mismo tiempo, "una asignatura sobre esta especialidad" en las facultades: "Lo que no se conoce tampoco se puede valorar".

También Ramón Boira, facultativo en el centro de Santo Grial de Huesca y miembro de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Aragón, considera que la elección telemática no ayuda a cubrir las plazas mir de Familia. Con este sistema, asegura, "han podido elegir destinos que realmente no quieren". Muchas sociedades piden volver al modelo anterior a la covid.

¿Y qué ocurre ante una renuncia o un abandono durante la formación? "Esas plazas se pierden. Ocurre todos los años, pero no lo recogen las estadísticas. Siempre hay bajas". La orden publicada en 2022, que regulaba las últimas pruebas selectivas, recoge que "las plazas que resulten vacantes con posterioridad a aprobarse las relaciones definitivas de adjudicación de plaza, por renuncia de aquellos a los que se les hubiesen adjudicado, no se proveerán en la presente convocatoria".