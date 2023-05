Ranera promete instalar ascensor en los 50.000 ‘pisos cárcel’ de Zaragoza

Lola Ranera se ha propuesto acabar con los problemas de accesibilidad que sufren los zaragozanos que residen en alguna de las 50.000 viviendas de la ciudad que no tienen ascensor. Son los denominados ‘pisos cárcel’, ya que dejan encerrados en sus domicilios a los residentes con problemas de movilidad. Para ello, la candidata socialista ha presentado este lunes un plan especial de rehabilitación dotado con 64 millones de euros para los próximos cuatro años si logra la alcaldía.

Con esa inversión, la aspirante prevé “mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética y el autoconsumo” del parque inmobiliario de la ciudad. En especial, el de los barrios más castigados. “El PP ha abandonado a los vecinos del Oliver, Delicias, Arrabal...”, ha criticado Ranera.

“No podemos permitir que nadie esté atrapado en su propia casa. Muchas de esas personas son mayores o con movilidad reducida y no pueden salir a comprar el pan o bajar a pasear cuando quieren porque no pueden bajar las escaleras. Estamos en el siglo XXI, desde las administraciones no podemos permitir que haya gente viviendo así”, ha denunciado.

"Estamos en el siglo XXI, desde las administraciones no podemos permitir que haya gente viviendo así"

Además de la inversión prevista, que se complementaría con ayudas de la DGA y de la UE, el plan diseñado por los socialistas contempla la creación de una oficina administrativa para la rehabilitación, procedimientos exprés para lograr licencia en menos de un mes y modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para establecer zonas prioritarias de regeneración. Entre otras actuaciones, Ranera apuesta por permitir la ampliación de balcones y terrazas y eliminar determinadas limitaciones en la edificabilidad.