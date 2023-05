CHA inicia la campaña "para formar un gobierno de progreso" con una bandera de Aragón junto al Ebro

Con urnas y papeletas, una bandera enorme de Aragón y bastante cierzo, Chunta Aragonesista (CHA) ha comenzado este viernes su campaña electoral junto a la ribera del Ebro y ha lanzado su mensaje: "formar un gobierno progresista en la Comunidad y conseguir el cambio político que necesita Zaragoza".

Así lo han expresado José Luis Soro y Chuaquín Bernal, candidatos del partido a la Presidencia de la DGA y a la Alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza, respectivamente. Los de CHA han querido comenzar la carrera hacia las urnas del 28-M con un "acto cargado de simbolismo", desplegando una bandera gigante de Aragón (con alguna dificultad por el viento) junto al río Ebro, "el padre de todos los aragoneses", ha dicho Soro. "Además, hemos traído las urnas porque nuestro objetivo es llenarlas de papeletas aragonesistas", ha añadido el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.

Chuaquín Bernal y José Luis Soro, este viernes en el Balcón de San Lázaro. Guillermo Mestre

"Lo que queremos trasladar a la ciudadanía es que tiene una herramienta muy poderosa en sus manos, llena de poder para transformar la realidad", ha asegurado. Por ello, ante su deseo de "un Aragón mejor", ha pedido el voto de la ciudadanía para asegurar "un gobierno de progreso, aragonesista". "Queremos salir fuertes de las urnas porque tenemos claro que la sociedad se mejora desde las instituciones, necesitamos tener más fuerza para seguir condicionando, para seguir influyendo en las políticas", ha aseverado José Luis Soro.

Las propuestas de CHA para la siguiente legislatura las harán a lo largo de la campaña, ha precisado Soro. No obstante, no harán "grandes propuestas", porque, ha considerado, son gente "que no vende motos". "Iremos hablando, por tanto, de cuestiones sectoriales, pero queríamos dejar muy claro esto porque la sinceridad es un valor muy importante", ha sentenciado Soro.

Políticas diferentes para Zaragoza

Por su parte, el candidato de Chunta a la Alcaldía de Zaragoza, Chuaquín Bernal, ha expresado su emoción por el inicio de la frenética campaña electoral. "Quedan 16 días para el 28 de mayo, para el retorno de CHA al Ayuntamiento y con esa vuelta conseguimos el cambio político que necesita Zaragoza para impulsar políticas diferentes", ha asegurado. Políticas en movilidad, en bus urbano, para regeneración de barrios, para invertir en "todos los distritos", un nuevo modelo de participación, y "fomentar el retorno del talento, de los jóvenes, que se queden aquí y que tengan oportunidades en la capital aragonesa", ha enumerado Bernal.