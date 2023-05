Juan Carlos Sanz Briz: “A mi padre no le dejaron recibir el título de Justo de las Naciones en Israel”

“A mi padre no le dejaron recibir el título de Justo de las Naciones en Israel, cuando se lo dieron en 1966. Su cuñado, Fernando María Castiella, era ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno (de Francisco Franco) y le recomendó no ir a recogerlo. No le contó ese nombramiento a mi madre”. Este fue uno de los detalles más singulares que ha revelado en Zaragoza Juan Carlos Sanz-Briz Quijano, hijo del diplomático aragonés Ángel Sanz Briz (Zaragoza, 1910-Roma, 1980), al dar una charla sobre una semblanza de su padre frente al Holocausto en la II Guerra Mundial, entre la serie que se va a celebrar en la Facultad de Educación.

El hijo de Sanz Briz ha señalado que “para mi padre fue un gran honor haber sido recibido el reconocimiento de Justo de las Naciones, pero mi madre no pudo recoger ese título hasta que en 1991 el Gobierno de Israel lo recordó y se lo entregó en su embajada en Madrid”, agrega.

“A mi padre le encantó ese reconocimiento por haber peleado contra el Holocausto y porque había salvado a más de 5.200 judíos húngaros durante la Segunda Guerra Mundial en Budapest (Hungría), pero no pudo recibirlo. Fue un héroe y jamás lo destacó”, precisa el hijo del diplomático aragonés a HERALDO. “Mi padre no solía hablar de lo que hizo porque sufrieron mucho tras haber visto asesinatos sumarios en Budapest o el traslado de muchos judíos a campos de concentración”.

El diplomático aragonés Ángel Sanz Briz, en una imagen de archivo Heraldo.es

Tiene claro Juan Carlos Sanz-Briz que su padre utilizó 300 pasaportes entregados durante la II Guerra Mundial en la Embajada de España en Hungría para los sefardíes (judíos expulsados de España en 1492) para multiplicarlos con 2.200 documentos que después sirvieron para salvar a 5.200 judíos en Budapest.

En 2020 se celebró el 110 aniversario del nacimiento del diplomático aragonés y los 40 años de su fallecimiento. Con este motivo, la Embajada de España en Hungría, que trabaja para mantener viva su memoria, realizó un especial en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores dedicado a la figura y la gesta del diplomático zaragozano. Su carrera diplomática empezó en 1939 y terminó como embajador de España ante la Santa Sede en 1980.

No opinar sobre política

Juan Carlos Sanz no quiere entrar en la polémica de las declaraciones del diputado de Esquerra Republicana (ERC), Joan Margall, quien tildó de “fascista” a su padre el 16 de marzo cuando se negaron, con el respaldo del PSOE, a apoyar la propuesta de un homenaje presentada por Vox en la Comisión de Cultura y Deportes del Congreso de los Diputados. Esta propuesta solo fue apoyado por Vox, PP y Cs.

“Prefiero no opinar sobre temas de política. Vivimos en una democracia y cada cual que diga lo que quiera”, ha manifestado el hijo de Ángel Sanz Briz, quien ha viajado desde Santander a Zaragoza para impartir una conferencia y posteriormente ha visitado la obra que realizó el Ayuntamiento de Zaragoza en recuerdo de su padre en el cementerio de Torrero.

“Han puesto unos bancos al lado de cipreses y la tumba de mi padre ha quedado de maravilla para poder sentarse y pensar”, ha reconocido Juan Carlos Sanz Briz, quien tiene muy claro que Zaragoza, la ciudad que vio nacer a su padre, lo valora y han sido “muy generosos” con su padre.