elecciones municipales 2023
Estas son todas las listas que se presentan al Ayuntamiento de Calatayud y sus candidatos
PP, PSOE, PAR, CHA, IU, Ciudadanos y Vox son los partidos que buscan tener representación en el Consistorio bilbilitano tras las elecciones de mayo. Estos son los candidatos.
El actual alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, repite como cabeza de lista por el Partido Popular y aspira a revalidar la alcaldía de la cuarta ciudad de Aragón. Frente a él se encontrará a una mujer, María Sandra Marín García que es la número 1 del Partido Socialista. María Pilar Delgado de Vox, Isabel Ferruz de IU y María Belén Ballano del PAR son las otras tres mujeres que optan a la Alcaldía bilbilitana. Además, Miguel Basanta de Chunta Aragonesista y Jorge Lánzaro Fernández de Ciudadanos completan las siete listas que se presentan a las Elecciones Municipales y Autonómicas de 2023 en Calatayud.
Candidatos de CHA
- 1. MIGUEL ANGEL BASANTA CUENCA
- 2. FRANCISCO JAVIER GARCIA FLOREZ
- 3. ANGEL LUIS SERRANO PEREZ
- 4. ANA QUESADA CASTILLA
- 5. MARTA MARIA FERNANDEZ DELGADO
- 6. JOSE JOVEN MORUGA
- 7. VERONICA MARIA LUPCHIAN
- 8. MARIANO ORTEGA LOPEZ
- 9. FERNANDO JOSE CARRASCO SANCHEZ
- 10. MARIA PEÑA VILLAR BLASCO
- 11. JOSE IGNACIO BEJARANO MONTESINOS
- 12. MARIA BEGOÑA BENDICHO MONTESINOS
- 13. RAMON GIRAL CONTE
- 14. MARIA SONIA MARIN DURAN
- 15. JOAQUIN ALBERTO ANTON DUCE
- 16. EVA MARIA RUBIO SANZ
- 17. JAVIER YAGUE YAGO
- Suplentes
- 1. ROSA MARIA LOPEZ RECALDE
- 2. PEDRO JOSE MARTINEZ BALLESTEROS
Partido Socialista
- 1. MARIA SANDRA MARIN GARCIA
- 2. JESUS MONGE ALEJANDRE
- 3. YOLANDA CONCEPCION JULVEZ SANZ
- 4. CESAR SANCHEZ ESPOLIO
- 5. INMACULADA SANCHO ESCRIBANO (Independiente)
- 6. VENANCIO NAVARRO REMACHA (Independiente)
- 7. ANA ISABEL VICEN PORTERO
- 8. NICOLAS VICENTE DE LA TORRE VENZALA BONILLA
- 9. MARIA BELEN GARCIA LEZCANO
- 10. FLORIN DAN TODORUT (Independiente)
- 11. LARA ESPEJA GALVEZ
- 12. VICTOR MARTIN MARTINEZ
- 13. MARIA DEL MAR CUBERO ALVARO
- 14. JOSE ANTONIO GARCIA NAVARRO
- 15. MARIA CRUZ LATORRE SANCHEZ
- 16. VICTOR JAVIER RUIZ DE DIEGO
- 17. JULIA OLIVAS AGUSTIN
- Suplentes
- 1. ALBERTO LAPEÑA SIERRA
- 2. MARIA ANGELES MELERO LUNA
- 3. JOSE ANGEL GARCIA GIMENO
3. Vox
- 1. MARIA PILAR DELGADO ANGLADA
- 2. JUAN NADAL PEREZ
- 3. MARIA DEL MAR MARTINEZ VAZQUEZ
- 4. LARA LAPUENTE MELUS
- 5. FRANCISCO JAVIER APARICIO COLAS
- 6. MARTA MODREGO MARTINEZ
- 7. JOSE FERNANDO ALADREN ANGLADA
- 8. AROA GABASA GONZALEZ
- 9. IVAN SANCHEZ FRANCO
- 10. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ RUIZ
- 11. ANTONIO DEZA DOMINGO
- 12. VANESA MODREGO MARTINEZ
- 13. SALVADOR LARRAZ SANCHEZ
- 14. PEDRO CIOCA DELGADO
- 15. MARIA ANGLADA IBAÑEZ
- 16. DAVID PEREZ NAVARRO
- 17. MARIA CONCEPCION VAZQUEZ GARCIA
- Suplentes
- 1. JOSE CARLOS GUIU MOLERO
4. Izquierda Unida (IU)
- 1. ISABEL FERRUZ MARTÍNEZ
- 2. JACINTO DÍEZ QUEVEDO
- 3. MARÍA PILAR GRACIA SEVILLA
- 4. CARLOS PEÑA HORNA
- 5. AIDA CASADO GÓMEZ
- 6. ÓSCAR GÁLLEGO IBAÑEZ
- 7. AMANDA BIOSCA PAPIÓ
- 8. ANTONIO PASCUAL BLANCO GARCÍA
- 9. MARIA ÁNGELES ROIG CESTERO (Independiente)
- 10. ÁNGEL GÓMEZ GRACIA (Independiente)
- 11. SABRINA SANCHO PÉREZ
- 12. FERNANDO MURILLO LÓPEZ
- 13. MARÍA DEL CARMEN CARRERO MARTÍN
- 14. ERNESTO MORTE PALACIOS
- 15. JOSÉ ALBERTO LACARTA VICIOSO (Independiente)
- 16. JOSÉ ROBERTO MARRO IBARRA
- 17. NATALIA MARÍN ROIG (Independiente)
- Suplentes
- 1. LUIS CASADO MORENO
5. PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
- 1. ANA BELEN BALLANO LOPEZ
- 2. ANGEL LASSA MORENO
- 3. EMILIA LEONOR RODRIGUEZ ALVAREZ
- 4. MARIO PEREZ LANGA
- 5. ELENA CRISTINA GOAGA HARANGUS
- 6. CARLOS VERON RAMOS
- 7. ENCARNACION POZO LINARES
- 8. JOSE LUIS GUILLEN MELUS
- 9. ISABEL ESCRIBANO FERRIOLS
- 10. MANUEL BUENO SANCHEZ
- 11. RAQUEL MARIA TOMEY LOPEZ
- 12. REDOUANE HMINE ROUIZI
- 13. MARIA ANTONIA TEMPRADO PARDOS
- 14. JULIO ANTONIO LOPEZ ANDRES
- 15. ANA PILAR MIR RECIO
- 16. JOSE LUIS FRISA GOMEZ
- 17. MARIA PILAR PALACIO LACALLE
Suplentes
- 1. TOMAS MILLAN SANJUAN
- 2. MARIA PILAR MEDIEL TEJERO
- 3. JOSE ANTONIO VICENTE MALO MARTINEZ
6. Partido Popular
- 1. JOSÉ MANUEL ARANDA LASSA
- 2. JOSÉ MANUEL GIMENO CASTELLÓN
- 3. MARIA MAR LOPEZ GONZALEZ
- 4. ANA ISABEL GARCIA GARCIA
- 5. MERCEDES MUÑOZ PER
- 6. MARIA SIMONA DRAGAN
- 7. HECTOR SARRIA MOYA
- 8. ARTURO BALLANO JUAREZ
- 9. OLGA ROMACHO CAÑAS (Independiente)
- 10. JOSE CAMARZANA BRASERO
- 11. LUIS IGNACIO ESTEBAN TORRES
- 12. ESTEBAN SANMIGUEL AGREDA
- 13. MIGUEL ANGEL ALVAREZ BELLOSO
- 14. MARIA VICTORIA MELENDO HERNANDO
- 15. SONIA BRUNA GONZALEZ
- 16. RICARDO LARPA GIMENO
- 17. MARIA JESUS PEÑALOSA GIL
Suplentes
- 1. MARÍA MERCEDES SARRATE DE CASTRO
- 2. ANGEL GUILLEN SAGUE
- 3. MARIA AURORA LASSA GIL
7.- Ciudadanos - Tú Aragón
- 1. JORGE LAZARO FERNANDEZ
- 2. MARIA PILAR GIL LORENTE
- 3. PABLO BARCELONA DEL RIO
- 4. MARTA GUTIERREZ DIAZ
- 5. CONCEPCION HERNANDEZ IBAÑEZ
- 6. JESUS CARDOS MARTINEZ
- 7. MIRIAM ORTEGA FELIPE
- 8. IÑIGO LOPEZ PERALES
- 9. LUIS ALVAN SAN MIGUEL
- 10. IRENE GARCIA GIMENO
- 11. JAVIER SANCHEZ BENDICHO
- 12. MARIA DOLORES LOPEZ RECAJ
- 13. AITOR CERRUDO BORREGUERO
- 14. DAVID LOPEZ DEL RIO
- 15. YOLANDA TORRALBA TEJERO
- 16. MARIA PILAR SERRANO MARIN
- 17. JULIO JOSE LOPEZ GARCIA
Suplentes
- 1. JAVIER GALLEGO RODRIGO
- 2. CLARA GINER ESTEBAN
- 3. ROBERTO POY ESCUDERO