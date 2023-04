Aragón apoya la decisión de Sanidad de adelantar dos semanas el plan por el calor

Las temperaturas propias de la canícula del verano se han adelantado y con ello lo hará también el plan de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud. El Ministerio de Sanidad activará las medidas contra el calor el 15 de mayo, dos semanas antes de lo previsto, y las prolongará más allá del 30 de septiembre si lo requiere la situación meteorológica. Así lo decidieron ayer el departamento que lidera José Miñones y las comunidades autónomas en la Comisión de Salud Pública, que se reunió en pleno pico del episodio de calor que afecta a España en este final de abril.

Este plan nacional, que se pone en marcha habitualmente entre el 1 de junio y el 15 de septiembre, durará este año por lo menos un mes más: entrará en vigor el 15 de mayo, lo que representa el segundo adelanto, tras el del año pasado, cuando se inició también el 15 de ese mes después de un episodio de calor que alcanzó el nivel 1 de riesgo (amarillo) en Jaén, Zaragoza, Huesca, Salamanca y León y el nivel 2 (naranja) en la provincia de Granada, y terminará, como mínimo, a finales de septiembre.

El documento, que deja un amplio margen para que las autonomías decreten sus propias medidas, contempla la coordinación entre Sanidad y las comunidades para conocer las urgencias, los ingresos y los fallecimientos atribuidos a golpes de calor o efectos de temperaturas excesivas; la puesta en marcha de los programas de actuación por parte de los convenios de servicios sociales; la información a la población sobre medidas generales de protección y prevención individuales y en el entorno inmediato; la información sobre los grupos más vulnerables; la implementación del Sistema de Información y Vigilancia Sanitaria de la mortalidad atribuible al calor; o la elaboración de resúmenes estadísticos periódicos de las informaciones meteorológicas y socio-sanitarias.

La medida fue valorada este jueves por el presidente aragonés, Javier Lambán, que ve con buenos ojos la decisión porque cuanto "más cauteloso y preventivo se sea respecto a riesgos de la salud, mejor".

"Lo que está ocurriendo con el calor y con la sequía va a obligar a reaccionar a todos los ámbitos de la administración, a todos los departamentos. Se habla mucho de la agricultura, pero desde luego habrá que hablar de las consecuencias en la ganadería, en términos de riesgos de incendios forestales, y habrá que hablar también de este tipo de actuaciones que de entrada no me parecen ningún disparate, sino todo lo contrario", señaló Lambán.

La propuesta llega en un momento en el que buena parte del país está viviendo temperaturas propias del verano, inusuales para un mes primaveral, como el de abril, que el refranero reconoce como lluvioso y en el que apenas han caído unas gotas. Una situación que continuará en Aragón, al menos durante la primera jornada del puente de mayo. De hecho las previsiones apuntan a que será el sábado 29 de abril en el que los termómetros registrarán las temperaturas más altas en la Comunidad. Se estima que se alcanzarán valores "totalmente anómalos para la fecha", que superarán los máximos históricos para un mes de abril "desde que se tienen registros", confirmaron desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). "El año pasado llegamos a los 40 grados en mayo. En 2023 vamos a estar cerca de esa temperatura, pero un mes antes", reconoció Rafael Requena, delegado de la Aemet en Aragón.

Récords de temperatura

Si la capital turolense batió récord el pasado miércoles al dispararse el mercurio hasta los 30,5 grados, este viernes serán las tres capitales aragonesas las que superarán con creces los 30 grados centígrados. Zaragoza será la más calurosa, con máximas de 34 y mínimas que se quedarán en los 16 en la capital, llegando incluso a complicar en algunos puntos el descanso nocturno.

Huesca no se librará del calor. Durante la jornada de este vierenes registrará valores propios del verano, con 30 grados de máxima y 15 de mínima, si bien no serán las temperaturas no serán tan altas en Jaca (13-27); Biescas (12-28) o Benasque (10-27). Y en Teruel, las previsiones sitúan a Híjar como la localidad en la que se batirán todos los récords, con 36 grados de máxima y 15 de mínima. La Almunia registró ayer la máxima de la Comunidad 32,5 grados, seguida por Quinto con 32,4.

Será necesario el paraguas pero no hasta el domingo, cuando el calor dará una tregua, los termómetros caerán una media de 10 grados y habrá un 70% de probabilidad de lluvias, pero eso sí únicamente en el Pirineo y zonas de montaña.