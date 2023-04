La medicina estética, cada vez más demandada por jóvenes: "Ahora ni es tabú ni se oculta"

Tan solo tenía 17 años cuando se sometió a una cirugía para decir adiós a sus 'orejas de soplillo'. La zaragozana Ana Sevilla tenía "complejo" desde muy pequeña. A pesar de lo cómodo que le resultaba recogerse el pelo, siempre lo llevaba suelto para ocultar sus orejas, aunque no siempre podía. Al ser gimnasta, el maillot tenía que ir acompañado de un moño. Apoyada por su familia y antes de cumplir la mayoría de edad, Ana pasó por el quirófano.

"A pesar de que la intervención supuso varios días con complicaciones para dormir por las molestias, me compensó cien por cien. Es la mejor decisión que he tomado", subraya la joven, que ahora tiene 24 años.

El caso de Ana no es aislado, sino todo lo contrario. Cada vez son más los jóvenes que se someten a diferentes intervenciones para verse mejor. "Ahora ni es tabú ni se oculta. En las redes sociales se presenta gente que, sin ser importante, se ha hecho diferentes tratamientos. Se ha normalizado y los precios se han popularizado, por lo que cada vez vemos más veinteañeros", subraya la doctora especializada en medicina estética y fundadora de la clínica Renobell de Zaragoza, Isabel García Meiro. Con 40 años de experiencia, la zaragozana asegura que ha visto "prácticamente" nacer este campo de la medicina.

Lourdes Moreno Carbonell y su equipo. HA

La edad media de acceso a la medicina estética ha pasado de los 35 a los 20 años de edad y el 40% de la población española ha utilizado los servicios de medicina estética en alguna ocasión -el 71,8% son mujeres y el 28,2% son hombres-, según el último informe de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME).

"En las últimas décadas, el perfil del cliente ha cambiado considerablemente. Los tratamientos han dejado de ser solo cosa de personas mayores o de famosos que aparecían en la tele y en los escenarios. Ahora, hay gente de todas las edades, se ha abierto el campo de edad tanto por arriba (la gente se ve más tiempo joven y quiere invertir en verse bien) como por abajo (desde los 20 años)", subraya. En la última década, especifica, se ha duplicado el número de pacientes. "Más concretamente, entre los más jóvenes, se ha multiplicado por quince o más. Antes solo venían por acné y ahora acuden para todo tipo de intervenciones", sostiene. Ahora, el 25% de sus pacientes son menores de 35 años.

Relleno de labios realizado en la clínica Renobell con ácido hialuronico. HA

A día de hoy, añade la doctora Lourdes Moreno Carbonell, de la clínica Aragoláser y Neo Injerto Capilar Gen, "el paciente se somete también a tratamientos preventivos, eso explica que cada vez viene antes la gente". "La sociedad demanda belleza. Antes era elitista y estaba estigmatizado, incluso provocaba risas. Ahora se ha socializado. Tenemos una amplia clientela de pacientes de veinte años y la irrupción del hombre en la medicina estética también ha sido relevante", subraya.

En todo caso, subraya, "es importante que los pacientes no se dejen llevar por modas y por lo que ven en redes social. Tienen que consultar con un médico experto y que les asesore sobre lo que pueden hacer".

Resultado de una intervención de La doctora Lourdes Moreno Carbonell. HA

Las técnicas han evolucionado "considerablemente" en los últimos años. "Cuando empecé solo estaba la mesoterapia y el colágeno. Era carísimo. La revolución llegó con el ácido hialurónico. Aparecieron después los aparatos de relleno permanente, que tenían la ventaja de que se quedaban, pero el inconveniente de que si cambiaba la cara, era difícil eliminar. Después se dejaron de utilizar. Más tarde llegó la toxina botulínica (botox)", sostiene la médica de 64 años.

Antes, argumenta, "la medicina estética se centraba en las arrugas y ahora es más escultural". "No hay edad para la medicina estética, pero es importante que la persona sea madura y no lo haga por modas", defiende la especialista.

Entre los principales tratamientos que se realizan los jóvenes a día de hoy abundan, según explican las especialistas, el aumento de labios, el relleno de ojeras o la rinoplastia con ácido hialurónico, la eliminación de arrugas, corrección de imperfecciones en el rostro y la remodelación de cejas con botox. También es habitual actuar sobre los pómulos o la mandíbula. "Cada vez las intervenciones son menos invasivas y no es necesario pasar por quirófano en muchos de los casos", subraya la doctora García Merino.

La primera visita para inyectar botox en una zona (entrecejo, frente y patas de gallo) cuesta 89 euros y el relleno de labios con ácido hialurónico asciende a 200 euros. La rinomodelación ronda los 250 euros y el 'lifting' facial sin cirugía los 100 euros.

Entre las cirugías, en la primera posición de las más demandadas, explica la doctora Moreno Carbonell, está la de aumento de pecho y en segundo lugar el injerto capilar. También destaca la cirugía de orejas y la liposucción. "Más del 80% de las personas que vienen para someterse a una cirugía de injerto capilar son hombres y acuden desde los 22 años", explica Moreno Carbonell, que tiene 23.000 pacientes.

Resultado de una intervención de La doctora Lourdes Moreno Carbonell. HA

Según el informe de la SEME, en 2021 se realizaron cerca de 900.000 tratamientos médico‑estéticos con esta distribución: 626.778 tratamientos faciales (72%), 191.515 corporales (22%) y 53.232 categorizados en ‘otros’ como el 'hair removal' (6%).

De los 626.778 tratamientos faciales realizados, el 42% correspondieron a toxina botulínica -⁠consolidándose como el tratamiento facial más realizado tras la pandemia covid‑19-, 32% de ácido hialurónico y 20% a tratamientos para mejorar la calidad de la piel.

El número de centros sanitarios autorizados por el Ministerio de Sanidad para ejercer la Medicina Estética en España se incrementa un 20,2% respecto a 2019, alcanzando los 6.305 centros con U.48.

Cambio de color de ojos

En redes sociales, Daniela Sirena, entre otras 'influencers' han compartido su cambio de color de ojos. Aunque la joven asegura que "los resultado son maravillosos", los especialistas no comparten la decisión. "Es un disparate desde el punto de vista médico. Las sociedades españolas y europeas han desechado esta intervención ya que no es aconsejable. De las lentillas de colores no tengo nada que objetar, pero con esto sí", defiende el oftalmólogo aragonés Mariano Ara Báguena.