Bulos sobre el cáncer: “Es perverso decirle a un paciente que tiene que ser siempre positivo para curarse”

'Si padeces cáncer no te puede dar el sol', 'con los tratamientos se te caerá el pelo', 'el estrés causa cáncer'… Estos son algunos de los bulos sobre esta enfermedad que afecta a 8.757 personas en Aragón.

“Hay muchos mitos y bulos que generan confusión y ansiedad en los afectados”, dice Ana Isabel González, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). “Tenemos que trabajar para desmontarlos y generar confianza y tranquilidad en los pacientes oncológicos”, añade González. “Lo más importante para desmontar estos mitos es acudir a los profesionales de referencia para contrastar la información y consultarles todas las dudas acerca de la enfermedad”, explica la psicóloga.

“Algunos pacientes acuden a nuestra consulta con muchos miedos y dudas en este sentido. Una de las más frecuentes es pensar en que deben estar siempre con una actitud y un ánimo positivo para curarse”, apunta González. “’Tengo que ser positivo porque sino no me voy a curar’, nos comentan en alguna ocasión, o ‘me han dicho que el ánimo cura’, dicen otros pacientes”, relata la psicóloga.

“Esto es perverso. Los pacientes se enfrentan a una enfermedad que les afecta no solo físicamente sino también emocionalmente, tienen que someterse a diferentes tratamientos y es normal que reaccionen con miedo y rabia. Decirles que no puede sentirse así porque si no no se va a curar es perverso”, insiste esta experta. “Sentir todas esas emociones es normal. Lo que hay que enseñarles es a saber gestionarlas pero nunca a evitarlas”, señala.

Otros de los mitos más recurrentes vienen asociados a temas de alimentación. “Se magnifican las propiedades de determinados alimentos o de algunos productos naturales que, incluso, pueden interferir con los tratamientos oncológicos que están recibiendo”, avisa González. Por ese motivo es fundamental “facilitar la comunicación con los profesionales para que estas personas puedan resolver todas sus dudas”, continua. “Es la desinformación la que crea este tipo de bulos y desde la asociación siempre les derivamos hacia fuentes fiables de información, que son sus médicos y especialistas”, afirma la psicóloga.

Otros bulos sobre el cáncer

Otros mitos que se señalan desde AECC para que los pacientes los destierren definitivamente son:

1 'Tomar café produce cáncer'. Desde AECC señalan que existen múltiples estudios en los últimos años donde “no se ha encontrado relación alguna con el café y un aumento del riesgo de padecer cáncer de páncreas; incluso algunos trabajos evidencian beneficios y un posible papel protector frente al cáncer de colon”, podemos leer en un artículo en el blog de la asociación.

2 ’Las ondas electromagnéticas, los cables de alta tensión y la telefonía causan cáncer’. En este sentido, desde AECC aseguran que “existen numerosos estudios que demuestran que no se puede concluir que exista una relación”.

3 'Los aditivos causan cáncer'. Desde AECC indican que “los aditivos autorizados no son perjudiciales para la salud, ya que se emplean a unas dosis en las que no se produce ningún tipo de toxicidad o peligro, incluso si se consumieran de forma excesiva”.

4 'El estrés y los problemas emocionales causan cáncer y/o lo empeoran'. "No", niegan, rotundamente desde AECC. "Los estudios que se han llevado a cabo no han demostrado ninguna relación entre ambos", señalan en el blog de la entidad. "Sí es cierto, es que un estado anímico óptimo ayuda a afrontar mejor la enfermedad y sus tratamientos desde el punto de vista psicológico", matizan.

En el cáncer no hay café para todos

“Este tipo de bulos siempre han existido y se extienden entre la población a través de las redes sociales pero tienen un recorrido relativo", explica Dolores Isla, jefa del servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Lozano Blesa y presidenta de la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM).

"Desde los hospitales hacemos mucha pedagogía para explicar a los pacientes qué páginas pueden visitar y decirles que la información a la que realmente tienen que atender es a la de los profesionales y no a la de cualquiera sin conocimiento del tema”, añade Isla.

De todas formas, “no es algo habitual que los pacientes nos transmitan este tipo de inquietudes. Normalmente, las dudas que tienen son de ámbito más nutricional, aunque en ocasiones sí que nos preguntan sobre si se pueden maquillar o teñir el pelo”, señala la jefa de oncología del Hospital Clínico.

Pero, sobre todo, lo que esta experta quiere dejar claro es que no todo vale para todos en cuestión de cáncer y que lo principal es preguntar al especialista cualquier tipo de duda que se tenga sobre estas u otras cuestiones.

¿Pueden maquillarse los pacientes oncológicos? Pues “depende de cada persona y no se puede generalizar. Cada paciente es diferente, su cáncer es distinto y también cada tratamiento está individualizado. Existe una heterogeneidad tremenda y como cada paciente tiene una situación particular hay que evaluar cada caso de manera individual”, asevera Isla.

¿Y pueden tomar el sol? “Según el Código Europeo contra el Cáncer no se recomienda una exposición al sol de forma continuada y excesiva. Sin embargo, son temas muy delicados que requieren que sea un profesional el que establezca las indicaciones para cada paciente en cada caso de manera particular”, reitera esta experta.

Mitos sobre cáncer, belleza y estética

Otras entidades como #SaludsinBulos y Gemeon (Grupo de Expertos en Medicina Estética Oncológica) también han publicado un decálogo con algunos de los bulos que circulan por las redes sociales vinculados al cáncer y los tratamientos estéticos.

Destacan entre ellos algunos como que ‘siempre se cae el pelo con los tratamientos oncológicos’, que ‘el uso de pelucas dificulta que el cabello vuelva a crecer’ o que ‘los pacientes oncológicos no pueden someterse a fotodepilación’.

Decálogo de bulos sobre el cáncer y los tratamientos estéticos de #SaludsinBulos y Gemeon. #SaludsinBulos/Gemeon

Sobre la primera de estas creencias, este grupo de expertos afirma que “no siempre se cae el pelo con los tratamientos oncológicos sino que dependerá del tipo de tumor o del tratamiento que necesite el paciente”. Con respecto al uso de pelucas, señalan que “usar peluca no daña el pelo siempre y cuando se sigan algunos consejos de uso como lavar la peluca de forma sistemática y evitar las que no dejan transpirar el cuero cabelludo”, entre otras. En cuanto a la fotodepilación, desde Gemeon indican que “dependerá del tipo de cáncer, del estado de la piel y del estado general del paciente”.