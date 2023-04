Pobreza y riesgo de exclusión: “Prefiero que me pase algo a mí a que se rompa la lavadora”

El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social disminuyó el año pasado en España hasta el 26%, desde el 27,8% de 2021. Son los datos positivos que arroja la Encuesta sobre Condiciones de Vida en 2022 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicada este mismo lunes. Los resultados para Aragón son todavía mejores y sitúan a nuestra comunidad entre las que tiene menos número de personas en riesgo de exclusión social.

“Un indicador relevante -que se mide en esta encuesta- es la tasa AROPE. Muestra la población en riesgo de pobreza o exclusión social y se construye atendiendo a tres aspectos que presenta la población: riesgo de pobreza, carencias materiales, y baja intensidad en el empleo”, explica David Pac, director técnico del Observatorio de la Desigualdad de Aragón. “En España, esta tasa ha disminuido en 1,8 puntos, del 27’8 al 26% mientras que Aragón tiene una tasa AROPE del 19.1% por lo que es la comunidad autónoma con la tercera tasa más baja de España, detrás de Pais Vasco y Navarra”, continua Pac. “Las políticas públicas del ‘escudo social’ como son el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Prestación Aragonesa Complementaria, entre otras, están funcionando”, afirma este experto.

Sin embargo, no todos los datos son positivos en este estudio. De él también se desprende que uno de cada cuatro aragoneses tiene dificultad para afrontar gastos imprevistos en sus hogares como la reparación de un electrodoméstico o la compra de unas gafas de ver. No solo eso, el 23% de los aragoneses no puede irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, mientras que un 8’8% se retrasa en alguna ocasión a los pagos relacionados con la vivienda o con sus compras a plazos y casi el 7% dice tener mucha dificultad para llegar a fin de mes.

Sin vacaciones en 6 años

En este colectivo se encuentra María Pilar Lafuente, zaragozana de 57 años que trabaja en el sector de la limpieza y tiene a un hijo de 18 años y a su madre, enferma, a su cargo durante varios meses al año. “Trabajo 14 horas y media a la semana y me mantengo porque me queda algo de paro, pero si me llega un imprevisto no puedo asumirlo”, asegura Lafuente.

“Que se me rompa algo en casa es casi peor que que me pase algo a mi”, lamenta esta trabajadora. “Ya me pasó con la lavadora. Se me rompió y estuve un mes lavando la ropa como podía hasta que compré una. Si me pasara con el frigorífico no sé que haría, o con las gafas, que cuestan una pasta y las necesito para ver. Me tendría que pegar meses sin ellas”, reconoce esta zaragozana que ha tenido que recurrir a Cruz Roja para que le ayuden de manera puntual a cubrir algunos de sus gastos básicos.

"Si se me rompiesen las gafas me tendría que pegar meses sin ellas porque no puedo comprarme otras"

Y qué decir de las vacaciones. “Hace 6 años que no me voy a ningún sitio porque no puedo sacar ese dinero por ningún lado. Con la hipoteca, los gastos de energía y la comida no hay manera de ahorrar”, confiesa Lafuente. “De hecho este invierno me llegaron dos recibos de calefacción de 300 euros y gracias a que mi madre me ha ayudado con su paga hemos salvado el invierno, pero en otras ocasiones he tenido que pedir dinero prestado a familiares o amigos”, señala.

Bolsa de pobreza oculta

“Las cifras de la encuesta del INE son positivas a nivel general debido a una cierta recuperación económica y del empleo en Aragón, no obstante el número de personas en riesgo de exclusión sigue siendo elevado”, constata Carlos Gómez, director de Cáritas Zaragoza.

“Hay además un colectivo que nunca aparece en las estadísticas y que ciframos entorno al 4% de la población. Se trata de personas sin papeles, mujeres que ejercen la prostitución porque no tienen ninguna otra alternativa y personas con problemas de inserción laboral en situaciones de pobreza severa que ni siquiera acuden a ayudas públicas. Ellas son las que no han notado ninguna mejoría de la que hablan las estadísticas”, añade Gómez.

“Parece que la situación va a mejor según los datos publicados por esta encuesta a nivel general pero no es la realidad que nosotros vivimos y la de las personas a las que atendemos”, dice Elisa Torres, responsable provincial del programa de personas en situación de extrema vulnerabilidad e infancia de Cruz Roja en Zaragoza. “El muestreo que realiza el INE lo hace con personas censadas. Sin embargo la mayoría de las personas a las que atendemos están en una situación administrativa irregular”, informa Torres.

Cruz Roja ha atendido en el primer trimestre del año al doble de personas que en el mismo periodo de 2021

El año pasado Cruz Roja Zaragoza atendió a un 30% más de personas respecto al año anterior y tan solo en el primer trimestre del año ya han acudido a esta entidad en busca de ayuda 2.938 personas, el doble que en el mismo periodo de 2021. “Con estas cifras podemos afirmar que la realidad que vivimos nosotros no es de mejoría”, asegura esta responsable de Cruz Roja.

A pesar de que la mayoría de las personas vulnerables que atiende esta entidad se encuentran en situación de irregularidad, “hemos detectado un nuevo perfil que es el de personas que hacía años que no atendíamos y han tenido que volver en busca de ayudas para cubrir los gastos de primera necesidad como vivienda, gas, electricidad, alimentación o transporte”, enumera Torres.

Cruz Roja ha gastado ya todo el presupuesto que tenían hasta 2024 destinado a paliar la subida de los precios

“Debido al aumento de los precios de los últimos meses estos bienes básicos se han convertido en inaccesibles para las personas en riesgo de exclusión”, señala. De hecho, esta entidad ha gastado todo el presupuesto de 'Cruz Roja Reacciona', que tenían destinado a paliar estas situaciones adversas por la subida de los precios -230.000 euros- “En solo 6 meses hemos gastado todo el presupuesto que teníamos hasta 2024 para estos fines porque el aumento de las personas que llaman a nuestra puerta es una realidad”, asevera la responsable de personas en situación de extrema vulnerabilidad de Cruz Roja en Zaragoza.

“La recuperación tarda más en llegar a las personas que tienen condiciones estructurales de partida mucho más desestructuradas”, dice Juan David Gómez, profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza. “La crisis aumenta en estos hogares de manera muy rápida. Sube como un cohete. Pero cuando llega la prosperidad, las mejoras económicas se notan más lentamente y bajan como la pluma”, prosigue.

En esas situaciones “podemos ver claroscuros. La parte dulce es que disminuye la población que se encuentra en situaciones de dificultades para llegar a fin de mes pero hay que tener en cuenta que estamos en un efecto rebote después de la pandemia, es decir, que el empobrecimiento fue muy generalizado sobre todo en las rentas bajas y la recuperación está llegando muy lentamente”, argumenta Gómez.