Elías Bendodo: "Que el PP hable con Teruel Existe es normal, y si llegamos a acuerdos, mejor"

Las encuestas apuntan al rearme del bipartidismo pero, también en Aragón, será necesario pactar. ¿Qué escenario dibuja tras el 28-M?El mensaje que nos transmiten los aragoneses es que quieren un cambio. Las encuestas son alentadoras pero son la foto de un momento determinado, nada más. Aspiramos a aumentar la presencia municipal en todo el territorio. Y sobre todo, a conseguir una victoria y una mayoría suficiente en el Gobierno de Aragón.

El PP, y el propio Alberto Núñez Feijóo, están apostando fuerte por Teruel. ¿Creen que el resultado que logre Teruel Existe será clave para pactar ese cambio de Gobierno?El PP de Feijóo es un PP dialogante, que habla con todo el mundo y que tiene capacidad de pactar casi con todos, con el único límite de la Constitución. Hablar con todas las fuerzas, incluida Teruel Existe, debe enclavarse dentro de la normalidad democrática, y si llegamos a acuerdos, mejor.

Para el PP, ¿es de fiar Tomás Guitarte tras cuatro años de apoyo a Pedro Sánchez?Una persona que defiende a capa y espada su territorio siempre es de fiar.

¿Es Aragón una comunidad más compleja para el PP por contar con un barón socialista más moderado?La sensación es generalizada en el conjunto de las autonomías: los españoles no están contentos con las políticas del 'sanchismo'. Pedro Sánchez tiene como rehén al PSOE de siempre, lo ha eliminado. Y quiera o no, se lleven bien o no, la persona de Sánchez en Aragón es Javier Lambán. Comparten ideas, proyectos y actos. El próximo 28-M hay municipales y autonómicas pero también generales, porque se ponen 8.000 urnas y los españoles vamos a poder hablar de lo que han hecho los socialistas y sus candidatos en el territorio.

Acaban de cerrar un pacto con el PSOE para reformar la ley del 'solo sí es sí'.Este gobierno autodenominado feminista es el que más daño ha hecho a la seguridad de las mujeres y los menores en democracia con esta ley. Sánchez ahora pide disculpas, pero en España, como decía Pablo Iglesias, se dimite o se le cesa. Esta nefasta ley ha revisado a la baja mil condenas, 22 en Aragón, y deja 103 violadores excarcelados, 5 en su Comunidad. La chapuza es de tal magnitud que aunque entre en vigor la reforma, todos los delitos con anterioridad son susceptibles de ser revisadas con la antigua ley. El PP lo que ha hecho es parar la sangría pero es una autentica chapuza.



¿Ve más opciones de pacto con Sánchez?Claro que sí. El PP es un partido útil, de Estado, que ha tendido la mano al Gobierno en seis ocasiones desde que está Feijóo en temas como seguridad nacional, energía, impuestos, internacional… En ningún caso nos ha hecho caso. A diferencia del PSOE, nosostros ponemos los intereses de España por encima de los del partido. El socialismo que renazca tras la salida de Sánchez debe ser un socialismo con el que se pueda hablar.

Jorge Azcón dice que capta talento al fichar para sus listas a una decena de excargos de Cs y del PAR. ¿No había talento en el PP?El PP está ampliando su base social. En el caso de Cs, los dirigentes con talento y capacidad de gestión tienen las puertas abiertas, se ha hecho en Aragón y en España. Queremos seguir creciendo e incorporando a más personas por adición, no por descarte.

Pero se han generado tensiones internas.Al revés. Desde que Feijóo es presidente, 12.000 españoles se han afiliado al partido. Cuando abres la base social se enriquece el proyecto.

¿Le gustaría que Cs no presentara listas?Es una decisión de Cs. Jorge (Azcón), Natalia (Chueca), Lorena (Orduña) y Emma (Buj) son los nombres que nos van a dar las alegrías el 28-M.

La batalla se ha dirigido al centro político. ¿Les preocupa haber dejado descuidado el flanco derecho?El PP tiene otro partido a la derecha y eso nos permite avanzar por el centro. El proyecto de Feijóo es de centro derecha, reformista y liberal, que quiere ampliar su base social. Representamos a un arco ideológico que va desde el centro izquierda al centro derecha.

¿Cómo valora este primer año de gobierno con Vox en Castilla y León?Todo acuerdo de coalición está sujeto a tensiones. Pero al final, si antepones los intereses del territorio por encima de cada partido, el Gobierno avanza. En Castilla y León está avanzando.

¿Extrapolarán ese modelo a otras autonomías?No lo sé, pero no contemplamos ese escenario. Partimos con el objetivo de lograr mayorías suficientemente amplias. Feijoo no puede renunciar a su trayectoria política, marcada por cuatro mayorías absolutas, trabajamos por ese objetivo.

En este contexto de sequía y con Vox reivindicando la conexión entre cuencas, ¿garantiza el PP que no habrá trasvase del Ebro?Es un tema esencial en el presente y el futuro. Se necesita un gran pacto de Estado sobre el agua, que no solo puede liderar el partido que gobierne, sino el mayor número de fuerzas políticas. Debe ser un tema que una, no puede dividir.

No ha concretadoVamos por partes. El Gobierno tiene que decir lo que va a hacer, y el PP presentará su propuesta. Es un tema prioritario.

Si Jorge Azcón gana las elecciones pero no logra gobernar, ¿será un fracaso?No contemplamos esa opción, Hay una corriente de cambio en todo Aragón para que el Gobierno autonómico cambie. Jorge no solo va a ganar, tendrá la mayoría suficiente para gobernar.

Valencia es una plaza clave para el PP. ¿En que orden de prioridad está Aragón?No, aquí no hay plazas claves. El PP viene de perder las elecciones autonómicas y municipales de 2019. Nuestro objetivo ahora es ganar en cifras globales, aumentar el numero de gobiernos autonómicos -y a todos les damos la misma importancia porque todos son España-, y aumentar el número de ayuntamientos. Feijóo se hace responsable de esos resultados. Me gustaría escuchar al líder socialista cuáles son sus objetivos y si se hace responsable de los resultados, porque Sánchez es huidizo y no se moja.

En aquella comparecencia, Feijóo también dijo que rendiría cuentas con sus líderes territoriales tras el 28-M. Si Azcón no gobierna, ¿habrá relevo en el PP-Aragón?Son circunstancias que no contemplamos. Jorge Azcón ha sido de los mejores alcaldes de Zaragoza y será capaz de hacer historia en el conjunto de Aragón. Al final, cuando vas por la calle en esta Comunidad, el cambio se huele. Se percibe el cariño de los ciudadanos a Jorge y a Natalia. El cambio que se produjo en su momento en Zaragoza tiene que llegar al conjunto de la Comunidad.

La vivienda es el tema del momento. ¿Qué ha pasado para que ninguna administración, de ningún color político, haya resuelto el problema?Toda propuesta lanzada a bombo y platillo en un mitin por el líder del PSOE es poco creíble. Sánchez no ha hecho nada en los 5 años que lleva por la vivienda publica en España. Su plan ahora juega con las ilusiones de los españoles, sobre todo de los jóvenes. De las 50.000 viviendas que hay en el banco malo, las que no quería nadie o sin construir, hay 100 para todo Aragón. Todos queremos pagar menos alquiler, y cuando el gobierno te asegura que lo va a topar dices, qué bien. Pero si topas el alquiler reduces la oferta y entonces los precios aumentan.

¿Qué harás las autonomías del PP con la nueva Ley de Vivienda?Somos un partido responsable y serio que cumplimos la ley siempre. Pero donde tengamos competencias, el PP tiene su propio plan y no es un titular que ocupe un fin de semana. Hay que poner de acuerdo a todos, a los ayuntamientos, que tienen el suelo; a las comunidades, que hacen la normativa; y al Estado, que puede promover vivienda pública. Y también implicando a la parte privada.

Dice Azcón que Aragón es un infierno fiscal, ¿qué impuestos bajará si gobierna?Aragón está entre las cinco comunidades autónomas donde más impuestos se paga. Un aragonés paga 170 euros más que la media de España, es la tercera donde Sucesiones y Donaciones es más caro, es la segunda con el IRPF más alto... Le garantizo que el PP va a bajar los impuestos que pueda bajar, va en nuestro ADN. Entre las primeras medidas que tomará Azcón estará la supresión de Sucesiones y Donaciones y la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF hasta 50.000 euros.

¿Y el de patrimonio? El PP lo ha eliminado en otras comunidades.Vamos a ver. Hay que llegar al momento, ahora hay que sacar Aragón del infierno fiscal en el que lo tiene metido Lambán.