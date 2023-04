El plan estatal de alquiler solo ofrece la venta de 580 pisos de Sareb en Aragón a instituciones

El plan estatal de alquiler asequible que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros se limita en Aragón a ofrecer a la DGA y a los ayuntamientos la posibilidad de comprar las 580 viviendas que tiene disponibles la Sareb en las tres provincias. Y aunque el Gobierno central señala que sería en unas "condiciones preferentes", la sociedad aclaró a este diario que no están prefijadas y dependerán de cada negociación basándose en el volumen de cada compra.

Aunque la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) publicita en su web que cuenta con 1.323 viviendas en Aragón, la realidad es que las disponibles para su venta se reducen a 580 porque las restantes están ocupadas, de forma legal o ilegal, o no cumplen las condiciones por carecer de célula de habitabilidad, licencia de primera ocupación u otros condicionantes.

Lo que no detallan desde la Sareb es dónde están ubicados los inmuebles, un aspecto clave porque la demanda de vivienda asequible se concentra fundamentalmente en Zaragoza. Y la web recoge que en la capital solo hay 242 pisos y no especifica cuántos cumplen las condiciones para su enajenación.

Antes de que se hiciera público el plan, el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha señalado que el "anuncio electoral" de Pedro Sánchez de movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible hay que acogerlo con muchísima prevención. «Queda muy bien a peso, pero no conocemos la letra pequeña, si la hay», ha dicho.

Soro ha manifestado que no era casual que la propuesta se lanzara en Valencia "y no de forma institucional", ya que fue en el transcurso de la convención municipal organizada por el PSOE el pasado fin de semana. Y se ha preguntado dónde se ubican las viviendas ofrecidas, porque no se trata de que en un pueblo en el que no se requiere vivienda pública se compre a la Sareb "para que siga vacía".

La directora general de Vivienda, Verónica Villagrasa, ha añadido que sin financiación adicional del Estado difícilmente podrán adquirir pisos de la Sareb, y ha recordado que con las condiciones impuestas por el Ministerio en el Plan de Vivienda vigente, 2022-2025, solo podrían adquirir 132 pisos del denominado banco malo, un 10% del total del parque inmobiliario que tiene en Aragón.

En este sentido, ha indicado que la propuesta del presidente Sánchez no aporta nada nuevo, ya que la DGA lleva meses en conversaciones con la Sareb para que entre en la licitación lanzada para la adquisición de hasta 200 pisos con los 21,3 millones cofinanciados con el Estado. "Si nos dieran libertad para ejercer la política de vivienda sería otra cosa, pero la planificación viene establecida por el plan estatal", ha lamentado.

Soro ha llegado a apuntar que si todos los Gobiernos de España son centralistas, el actual lo es "especialmente" y tanto la ley de vivienda como la propuesta sobre la Sareb suponen una "falta de respeto flagrante" porque no se han tratado con las comunidades autónomas cuando la vivienda es competencia autonómica.

El PP apuesta por rehabilitar

Mientras tanto, el líder del PP y candidato a la DGA, Jorge Azcón, insiste en criticar la política de vivienda del presidente aragonés, Javier Lambán, al que acusa de tener una política "errática" y recrimina su promesa de promover 20.000 viviendas públicas y solo haber construido 86 en dos legislaturas. En esta materia, ha adelantado que su prioridad será la rehabilitación en municipios con problemas de despoblación.

Por su parte, Cs ha propuesto que los jóvenes puedan recibir por adelantado hasta un 10% de su futura pensión para la compra de su vivienda habitual.