Una campaña para revisar de forma gratuita la vista a estudiantes de 12 a 18 años llegará a Aragón el próximo curso

La asociación de utilidad pública 'Visión y Vida' pondrá en marcha a principios del próximo curso en Aragón la séptima edición de 'Ver para Aprender', iniciativa que busca concienciar, educar y revisar el estado de la visión de los adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años, por medio de cribados masivos a los estudiantes y así detectar rápidamente problemas de visión.

La acción se desarrolla gracias a la participación de los socios de 'Visión y Vida', cerca de 127 ópticas de Aragón, que serán las responsables de recibir a todos aquellos jóvenes que decidan revisarse sin coste, y cuenta con el apoyo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, han explicado desde la asociación promotora en una nota de prensa.

Se trata de una entidad de utilidad pública, la más antigua de España, que fue fundada en 1954 con el propósito de velar por la salud visual de la ciudadanía en todas las etapas de la vida. Por segundo año consecutivo, quiere centrarse en cuidar la visión de los adolescentes, "dado que existe una amenaza que afecta a su salud visual: la miopía, considerada ya pandemia por la Organización Mundial de la Salud".

La incidencia de la miopía preocupa a los profesionales debido a su impacto en el ámbito social y educativo. Y es que, según datos de Visión y Vida, uno de cada tres casos de fracaso escolar se debe a un problema de visión.

El presidente de Visión y Vida, Salvador Alsina, ha manifestado que ahora mismo, en España, el 6,5% de los estudiantes universitarios son miopes. "Si analizamos cómo es la visión de los Nativos Digitales, vemos que son más miopes tanto en número de afectados, como en graduación".

Según ha dicho, "si no hacemos nada, en 2050 la mitad de la población será miope, pero podemos actuar para frenarlo. Tenemos que entender que no hay nada mejor que invertir en su visión. Es ofrecer una mejor calidad de vida a nuestros jóvenes y permitirles ser todo aquello que quieran ser, sin limitaciones".

Cómo participar en la campaña

A través de un correo electrónico que se enviará a lo largo del mes de abril, los centros educativos recibirán información sobre la campaña, dirigida a colegios de Infantil y Primaria, centros de Secundaria, Bachiller y FP, para que se inscriban.

Esto les permitirá solicitar formación impartida por un óptico-optometrista a profesorado y alumnado, así como material de apoyo y datos de todos los establecimientos sanitarios que participan en la acción.

Por otra parte, todos los datos recopilados de manera anónima por los profesionales durante el tiempo de cribado -20 de septiembre a 20 de octubre- servirán para crear un estudio estadístico que analice si la miopía está aumentando entre los estudiantes de Secundaria.

"En 2022, lanzamos la primera edición de esta campaña, creada por los jóvenes para los jóvenes, con su lenguaje, regalos para fomentar las revisiones y, cómo no, mucho material informativo en redes sociales (Instagram y TikTok) para que tanto los adolescentes, como sus familias comprendan la importancia de la revisión", ha expuesto Alsina.

La realidad es que, aunque uno de cada tres jóvenes afirma que no ve bien, no pone medidas para arreglarlo. Es más, al 40% de aquellos a los que se les ha prescrito gafas graduadas no quieren usarlas.

"Teniendo en cuenta que el 59% de las familias no revisa el estado de la visión de sus hijos porque no se quejan de molestias, vemos cómo es imprescindible activar palancas que permitan llegar a los jóvenes porque hay una gran falta de conocimiento y prevención", ha incidido Alsina.

El objetivo último de la campaña es conseguir que el alumnado sea consciente de que la visión es uno de los aspectos que influyen en su bienestar, como lo es el ejercicio, la dieta sana o la salud mental.

Desde 'Visión y Vida' han esgrimido que por culpa de una mala visión, podrían ver lastrado su futuro, dado que afectaría a sus estudios y hasta a su capacidad de socialización, minando su futuro profesional y personal.