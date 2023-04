El PP pide un cara a cara en Aragón TV y el PSOE lo deja en manos de la mayoría

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) celebró ayer la primera reunión para acordar con los partidos políticos la cobertura electoral de la cadena autonómica para el próximo 28-M. El documento, que tras su consenso deberá ser ratificado por el pleno del consejo de administración, establece, entre otros acuerdos, el reparto de tiempos de cada formación durante la campaña, las posibles entrevistas a los candidatos y los debates. En este último apartado, el PP solicitó un cara a cara entre su líder, Jorge Azcón, y el presidente de la Comunidad, Javier Lambán. Los socialistas no se pronunciaron, dejando el resultado en manos del resto de formaciones, lo que previsiblemente hará decaer la propuesta.

Según explicaron fuentes de la negociación, el de ayer fue el primer encuentro y "todo sigue abierto", pero sirvió para fijar las primeras posturas. Entre ellas, quedó claro que el PP quiere llevar a las pantallas de la Comunidad un cara a cara en Lambán y Azcón, los dos aspirantes a hacerse con la presidencia del Gobierno de Aragón.

La propuesta no obtuvo respuesta de los representantes del PSOE, que no cerraron la puerta a celebrar ese formato siempre y cuando haya un consenso con el resto de las formaciones. Lógicamente, los partidos minoritarios se mostraron en contra de un cara a cara que monopolice la atención dejándoles fuera de escena. Así, y aunque la suma de socialistas y populares permitiría, con el voto de calidad del presidente, acordar el debate, todo apunta a que no llegará a buen término.

En cambio, sí se programará un debate con todos los partidos con representación en las Cortes de Aragón, a los que se sumará, salvo sorpresa, a Teruel Existe, lo que sumaría un total de nueve candidatos frente a las cámaras. Todavía no hay fecha para este encuentro televisivo.

Integrar a Teruel Existe

La integración de Teruel Existe es una cuestión espinosa que deben resolver los partidos y la CARTV. La formación que lidera Tomás Guitarte no tiene representación en las Cortes de Aragón ni logró, en las últimas elecciones, el 5% de los votos en Aragón, límite fijado para tener cobertura informativa tasada. El partido se quedó en algo menos del 3%, pero en la provincia de Teruel superó el 26%.

Además, todos los sondeos indican que no solo obtendrá respaldos suficientes el 28-M para lograr representación en las Cortes, sino que incluso puede ser la fuerza determinante a la hora de pactar el Gobierno. Por todo ello, y a falta de cerrar los detalles de la cobertura, se espera que Teruel Existe logre su espacio en la cobertura electoral, entrevista al candidato y, sobre todo, presencia en el debate a nueve.

La próxima reunión para seguir avanzando en la ponencia electoral se celebrará el 25 de abril, a falta de menos de dos semanas para el inicio oficial de la campaña. Después será el pleno del consejo de administración el que valide la propuesta de los partidos.