La falta de médicos obliga a cerrar este lunes dos consultorios en las Cinco Villas

La falta de médicos en el centro de salud de Ejea de los Caballeros se agrava. Este lunes, al déficit que arrastra el equipo de facultativos desde hace tiempo se suma la baja laboral de una profesional, que ha obligado al Salud a reorganizar el servicio y cerrar dos consultorios, concentrando la atención en la cabecera comarcal. Desde Sanidad aseguran que es un problema puntual que se resolverá este martes. IU pide un pleno urgente para abordar esta problemática.

Desde el Sector Zaragoza III reconocieron hace unos días el déficit de especialistas en este centro de difícil cobertura y explicaron que las cinco plazas vacantes que salieron a bolsa -cuatro Médicos de Atención Continuada (mac) y uno de mañanas- y que no fueron ocupadas se ofertaron a residentes de último año. De momento, no hay interesados. Desde el equipo médico han explicado que a la carencia ya conocida de facultativos de plantilla orgánica se suma la baja laboral de una compañera de mañanas: "Esto, unido al hecho de que cuando un profesional ha estado de guardia 24 horas debe irse a descansar a las 8.00 y a los permisos ordinarios de parte del personal y a la no sustitución del personal ausente, hoy se ha dado una situación de imposibilidad de cubrir todas las agendas de Ejea". Desde la Gerencia del Sector III tomaron la determinación, aseguraron, de cerrar agendas de consultorios periféricos y abrir una consulta de rebosamiento de forma excepcional para solventar la situación.

Fuentes del Departamento de Sanidad han confirmado que se han dado circunstancias que han provocado que este lunes no se pase consultas por Luesia y Rivas. Se trata, resumieron, de dos incidencias relacionadas con el personal que este martes ya estarán resueltas. Por organización se decidió acumular los cupos en la cabecera comarcal, que es Ejea, donde se está pasando consulta, pero con un volumen mayor debido a esta situación. Desde la Consejería, recalcaron, "se está trabajando desde hace unos días paralelamente en una solución a largo plazo para esta zona".

IU reclama "soluciones urgentes"

Por su parte, Izquierda Unida Ejea y Pueblos ha enviado un comunicado en el que traslada su preocupación ante la situación que se vive en el centro de salud de zona de Ejea que este lunes ha colgado el cartel de 'No hay médicos' en las ventanillas del servicio de Admisión, ante una fila numerosa de pacientes que esperaba pedir cita.

Después de tres semanas, la plantilla médica continúa concentrándose a las puertas del centro de salud para exigir que se cubran los puestos necesarios para poder ejercer "un trabajo digno". "Es inadmisible que el Ayuntamiento de Ejea no haya mostrado su apoyo al personal del centro ni haya exigido públicamente al Gobierno de Aragón una solución”, asegura Yolanda Roldán, portavoz y concejala de IU Ejea y Pueblos. “Tras tres semanas de protestas todo sigue igual, o peor, porque hoy hemos sido testigos de cómo el centro de salud puede colapsar en cualquier momento”, añade.

IU Ejea y Pueblos exige al Ayuntamiento la celebración de un pleno urgente para abordar la situación del centro de salud. “Corre peligro nuestra sanidad pública y la salud de la ciudadanía”, apunta Roldán.

La formación reclama al Gobierno de Aragón “soluciones urgentes a la falta de profesionales del centro, la demora de citas en Atención Primaria y en especialidades y a la dificultad de contactar telefónicamente por la saturación de las líneas”. También piden que desde el Ayuntamiento se convoque una concentración en apoyo a la plantilla del centro, exigiendo soluciones y en la que participen responsables políticos y ciudadanía.