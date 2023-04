Norito Kunisue: "Volveré con mi familia a Canfranc para probar el gran restaurante"

Norito Kunisue, periodista corresponsal del diario ‘Asahi Shinbum’ en la Unión Europea que ha estado también cubriendo la guerra de Ucrania, ha visitado recientemente Aragón. Tiene 60 años y lleva dos décadas entre París y Londres.

¿El Canfranc que visitó en 2004 se parece a lo que ha visto esta semana?

Estuve dos veces, en 2004 y 2009, cuando ese edificio era una estación, pero esta vez ha cambiado mucho al convertirla en un hotel de lujo. Me parece que ha sido "un maquillaje" muy grande.

¿El aumento de turismo puede provocar la reapertura del ferrocarril en la parte francesa?

Antes, cuando era una estación, mucha gente venía a verla, pero como ha cambiado por el hotel y van a abrir un restaurante muy bueno, habrá muchos visitantes por ese motivo. Así pasa en Francia. Ese turismo puede estar desarrollándolo el Gobierno de Aragón. No solo irán para hospedarse sino para comer bien.

Hace 20 años, su artículo en el diario ‘Asahi Shimbun’ provocó muchas visitas de turistas japoneses para conocer el sitio del oro nazi y de huida de miles de judíos en la II Guerra Mundial…

Ahora pueden venir muchas familias para disfrutar de la gastronomía desde Francia. Hay un chef francés muy famoso, que se llama Alain Ducasse, y tiene un restaurante muy famoso en un pueblo, al que la gente va, como los turistas japoneses. En España existía el Bulli, en Gerona, que decían que era el mejor del mundo. Estuve allí e iban muchos turistas de mi país. Pero es un concepto del turismo distinto. La gente de Japón puede venir a Canfranc por conocer un restaurante porque la historia de ese lugar es muy desconocida.

Ha estado en Ucrania y sufrió un bombardeo con un fotógrafo. El presidente japonés ha visitado ese país. ¿Tiene algún futuro el plan de paz de China?

Ha estado el presidente japonés en Ucrania mientras el de China acudió a Rusia. Hay muchas cosas detrás de ellos, pero la guerra va a seguir. Parece que Ucrania lucha en malas condiciones y por eso la Unión Europea ha mejorado el armamento que le dejan ahora (los tanques Leopard), como Estados Unidos. Creo que la guerra no va a terminar pronto y tardará en acabar más tiempo del que pensamos.

Desde Zaragoza se van a enviar diez tanques Leopard, que están sin usar desde 2012, y los están arreglando. ¿Es suficiente?

Esta guerra tiene que acabar. Ucrania no se puede retirar porque ganaría Rusia. Por eso, Europa tiene la obligación de apoyarles para que no venzan los rusos, pero detrás hay muchas cosas. Puede pasar en Estados Unidos que si gana las elecciones presidenciales Donald Trump (serán en noviembre de 2024) pueden paralizar el apoyo a Ucrania, como en Francia si está Marine Le Pen. Hay que evitar que pasen esas cosas y es la única posición que puede tener (con Ucrania).

Residió en París hace veinte años y los últimos se trasladó a Londres. ¿Cómo vio la salida de Gran Bretaña de la UE?

La mayoría de los habitantes de Gran Bretaña están arrepentidos de haberse ido de la Unión Europea y creen que no deberían haber hecho el Brexit. La gente no quiere hablar de esto. Pero ese país no puede quedarse solo, ni económica ni políticamente, fuera de la UE. Tiene que pensar en adoptar otra estrategia.

¿Cómo ha afectado el cambio profesional en su periódico con la invasión de internet?

Tenemos una sensación de cambio. Los medios de comunicación son necesarios en el mundo, aunque hay gente que ya no leen los periódicos. Creo que los diarios pueden desaparecer algún día y hará falta crear un nuevo modelo de negocio para internet. Por ejemplo, The New York Times está ganando beneficios porque está en inglés y pueden leerlo mucha gente.

¿Volverá con su familia a Canfranc?

Tengo ganas de regresar con mi familia a Canfranc y poder probar el nuevo gran restaurante. Ellos viajaban mucho por el sur de Francia, pero no llegaban hasta los Pirineos de España y por eso volverán para degustarlo.