El Pirineo apura la temporada de esquí y la Ruta del Tambor garantiza el lleno en Teruel

La Semana Santa promete dejar un buen balance en el sector turístico aragonés. El Pirineo apura la temporada de esquí a una semana del cierre de las estaciones y la nevada caída el fin de semana animará la ocupación. Mientras, la Ruta del Tambor y el Bombo vuelve a ser una apuesta segura para sus nueve pueblos y gran parte de la provincia.

En los últimos días, los hoteles pirenaicos habían visto cómo se cancelaban reservas por la escasez de nieve, pero a una semana del fin de la temporada invernal, Candanchú-Astún, Formigal-Panticosa y Cerler amanecieron este domingo con una capa de 20 centímetros en las cotas más altas. No obstante, no se prevé llegar a la plena ocupación.

"Había bastante vaivén de altas y bajas. Con poca nieve en las pistas habíamos tenido cancelaciones, pero la nevada del fin de semana mejora las condiciones y muchos esquiadores querrán disfrutar de las últimas bajadas. Siempre tiene un efecto llamada", señala el director de Panticosa Resort, Jesús González. Este complejo turístico espera una ocupación del 80% en los días centrales de las vacaciones, y de lunes a miércoles oscilará en torno al 60%. González confía en que el tiempo acompañe para hacer otras actividades, porque a estas alturas del año el esquí no es el único atractivo.

Por su parte, las estaciones respiran aliviadas con la última nevada para rematar de mejor manera la temporada. "Nos ha dado tranquilidad de cara a las vacaciones de Semana Santa", comenta el director general de Candanchú, Álvaro Luna, donde este domingo ya se planificaba la reactivación de las pistas más bajas.

Jaca espera también una buena ocupación en sus hoteles. En el Reina Felicia la media es del 70%, pero la mejoría de las estaciones tirará de este dato, indican desde este alojamiento. No obstante, la animación en esta ciudad procede sobre todo de las 8.000 viviendas de segunda residencia, que sí se llenarán.

Y en la comarca del Sobrarbe, el tirón de espacios naturales como el parque de Ordesa, ya con un tiempo primaveral, favorece unos buenos datos en los días centrales. "Las reservas han ido subiendo", asegura la presidenta de la asociación de empresarios, Paz Agraz, quien confía en convertir este puente de abril en "un pequeño 15 de agosto".

Las estaciones del Pirineo (en la imagen, Formigal) se cubrieron el fin de semana con una capa de entre 20 y 30 centímetros de nieve. Laura Zamboraín

Efecto más allá del Bajo Aragón

A los nueve pueblos de la Ruta del Tambor y el Bombo los turistas empezaron a llegar ya el pasado viernes atraídos por los preparativos de la Semana Santa y por el buen tiempo. Las mejores cifras de ocupación se registrarán de Jueves Santo a Domingo de Resurrección, cuando el estruendo de tambores y bombos al Romper la Hora inunde plazas y calles y las cofradías ofrezcan sus más solemnes procesiones. Los alojamientos de Alcañiz, Calanda, Andorra, Albalate del Arzobispo, Híjar y La Puebla de Híjar, entre otros municipios de la Ruta, ya están reservados al 98% desde hace tres meses. El efecto alcanza a toda la comarca del Bajo Aragón, pues las nueve localidades no tienen capacidad para albergar al aluvión de visitantes.

En el resto de la provincia de Teruel, como explica el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos, Roche Murciano, las previsiones son también "buenísimas". En la capital, las reservas alcanzan el 97% y en cifras similares se mueven Albarracín y el Matarraña. "Si el tiempo acompaña, esta Semana Santa será excelente, la mejor de las mejores", afirma Murciano, cuyo hotel también está lleno para los próximos días. Estas fiestas serán las primeras "sin miedo al coronavirus".

En Teruel capital, el impacto del turismo de esta Semana Santa podría prolongarse hasta el próximo 16 de abril, cuando dará por terminadas sus vacaciones la Comunidad Valenciana, de la que procede el 42% de los visitantes, si bien para entonces se espera que la ocupación hotelera se quede en un 85%. Además de procesiones, el turismo busca en la provincia turolense naturaleza y patrimonio, algo que encuentra en la comarca del Matarraña, en Gúdar-Javalambre y en la Sierra de Albarracín, lugares en los que puede practicar alguna actividad de aventura.

Un descenso leve en Zaragoza

El presidente de Horeca (Asociación de Hoteles de Zaragoza y Provincia), Antonio Presencio, se muestra ·optimista" pese al "descenso leve" en las previsiones de ocupación que esperan a partir del miércoles: un 73,10% frente al 75% que se registró en 2022. La nota positiva es que aumenta el porcentaje de viajeros extranjeros casi 7 puntos, y pasa del 9,8% la pasada campaña a un 16,69%. Un incremento a pesar de que todavía no se ha recuperado el mercado asiático con tanto peso antes de la pandemia. La noche en la que se espera una mayor ocupación es la del Viernes Santo al sábado, cuando rozará el 88%.

El hostelero Pedro Soler, en la plaza de España de Alcañiz Tomás Santos

Hostelero de Alcañiz: "El Bajo Aragón está a tope"

Las perspectivas turísticas para esta Semana Santa ya inaugurada con el Domingo de Ramos no pueden ser más halagüeñas para el sector hostelero del Bajo Aragón. Así lo confirma el gerente del restaurante La Lola, Pedro Soler, al frente de uno de los establecimientos de referencia en la plaza de España de Alcañiz. "Ya no cogemos reservas para estos días, todo está a tope", dice, asegurando unas previsiones de alta afluencia que ya comenzaban este domingo con un trasiego ininterrumpido de vecinos, los alcañizanos que alzaron sus ramos al paso de la procesión de La Burreta. No faltaron visitantes, cámaras en ristre, que se mezclaron entre la multitud de la procesión o formaron parte de grupos que visitaron los puntos más característicos de la ciudad de la mano de un guía turístico.

En la Oficina de Turismo existía la misma sensación de que empieza el movimiento. "Prácticamente hemos cerrado ya el 80% de las plazas disponibles para las visitas guiadas de Jueves Santo a Domingo de Resurrección; recibimos más de un centenar de llamadas diarias preguntando por los recorridos turísticos", indican. Y es que son los días clave de la Semana Santa bajoaragonesa, cuya declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ha incrementado la presencia de turistas venidos de otros países, fundamentalmente franceses e italianos. Aún predomina, no obstante, el turismo español, que viene atraído por los tambores y los bombos. "Nos quedamos por el patrimonio y la historia", comenta un matrimonio gerundense a los pies del castillo de Alcañiz, una de las visitas guiadas más demandadas.

"Hemos cerrado ya el 80% de las plazas disponibles para las visitas guiadas de Jueves Santo a Domingo de Resurrección. Recibimos más de un centenar de llamadas diarias"

La llegada de la Semana Santa bajoaragonesa activa las oficinas y los puntos de información turística a lo largo de los nueve municipios de la Ruta del Tambor y el Bombo y también en otras localidades donde, aunque la tradición semanasantista no es tan afamada, cuentan con otros atractivos, como el paisaje y la arquitectura. Las procesiones abren las puertas del Matarraña y los espacios en los que se observa con más claridad son las áreas para autocaravanas. La de Alcañiz está al máximo de su capacidad, como las del resto de la comarca; los campistas activan su protocolo de viaje y están dos días en cada una de estas zonas de parquin. "Hay mucho interés por visitar lugares y variar escenarios", resumen desde la Oficina de Alcañiz.