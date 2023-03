Calistenia o la satisfacción de ponerse en forma al aire libre sin pesas ni máquinas

Suena a novedoso, pero ya se practicaba en la antigua Grecia. De hecho, hay quienes hacen ejercicios de calistenia y ni siquiera son conscientes del deporte que están practicando. Cada vez tiene más fieles (de todas las edades) y en Zaragoza, es fácil encontrarse en los parques a aficionados a esta práctica, que consiste en trabajar fuerza sin pesas ni máquinas, únicamente utilizando el propio cuerpo como carga.

El Parque Grande de Zaragoza es uno de los epicentros de la calistenia en la capital aragonesa. Además de que decenas de personas que acuden por su cuenta para hacer los ejercicios que descubren por internet o los que le han comentado sus amigos, también hay grupos dirigidos. Sebastián Pequerul, monitos de Sbartanos (pioneros hace más de 10 años en difundir este deporte), guía cada tarde a decenas de deportistas en las barras y los 'rack' que hay a las orillas del Huerva.

"La calistenia permite potenciar aptitudes que otros deportes no ofrecen"

"La calistenia es el deporte que consiste en hacer ejercicios con tu propio peso. Es verdad que utilizamos gomas para la gente principiante o para la gente mayor con el objetivo de que se puedan adaptar mejor", especifica Pequerul, que es técnico superior de deportes y de nutrición y dietética.

Esta práctica, asegura, "permite potenciar aptitudes que otros deportes no ofrecen", como por ejemplo el control corporal y posicional. "Hay cosas que en el gimnasio no se trabajan. Se aísla más por zonas y aquí potencias todo el cuerpo. Es una práctica muy interesante", defiende el monitor.

Y ahora, está de moda. "Está siendo un boom entre jóvenes y mayores. El parque está más lleno que nunca y la principal razón es que se está promoviendo mucho", sostiene el monitor de 29 años, que asegura que el Ayuntamiento de Zaragoza ha construido infraestructuras en varias zonas de la ciudad lo que se traduce en mayor práctica. De hecho, este mes, se ha anunciado que se construirá una zona nueva en Torrero. "En general, se está impulsando en todos los sentidos. Yo vengo también con varios grupos de la casa de la juventud del Oliver y de otras", asegura.

Hay quienes optan por esta práctica ante problemas de hombro y espalda. "Los trabajos de hoy en día son mucho más sedentarios que los de antes. Viene mucha gente con cifosis (curvatura de la columna vertebral que produce un arqueamiento o redondeo de la espalda) y gracias ejercicios de calistenia readaptamos todo el cuerpo para corregir los errores", sostiene

"Los trabajos de hoy en día son mucho más sedentarios que los de antes. Viene mucha gente con cifosis"

Entre los fieles en el parque Grande está Jesús Manuel Vicente, de 29 años. "Empecé el pasado verano. Estaba haciendo prácticas y trabajando a la vez y busqué algo para hacer al aire libre porque estaba harto de estar encerrado. Y encontré a Sbartanos", sostiene el joven, que previamente había practicado tenis, patinaje, bicicleta y otras disciplinas en el gimnasio.

Jesús Manuel Vicente, de 29 años, hace el pino con la ayuda de Sebastián Pequerul. HA

"Este deporte parece complicado pero con las gomas elásticas permite que cada uno se pueda adaptar a su nivel. Engancha porque haces posturas distintas, que no se hacen en otras disciplinas", asegura. A Vicente le ha 'cautivado' tanto que ni 2 grados bajo cero es un impedimento para ir. "La calistenia tiene limitaciones depende de lo friolero que seas. En enero hubo una semana matadora de frío y aquí estábamos unos cuantos. Ahora que hace buen tiempo hay más gente, en invierno el parque está pelado", bromea.

"La calistenia tiene limitaciones depende de lo friolero que seas"

Rocío Barrios, de 28 años, tampoco deja de acudir ninguna semana al Parque Grande. "En invierno, hasta con 5 grados bajo cero he venido. Si te gusta lo que haces te da igual la temperatura. Ahora es verdad que con el buen tiempo apetece más, pero más adelante sucederá lo mismo. Es igual es malo con mucho frío que con mucho calor", argumenta la joven, que considera que practicar deporte "al aire libre son todo ventajas".

Rocío Barrios practica una figura acrobática. HA

La joven es del 'team' que se ha pasado del 'crossfit' a la calistenia. Son muchos los que han optado por esta opción o por combinarla. "Vine a probar por un amigo, me gustó y decidí apuntarme con un grupo. Disfruto mucho", reconoce.

También en interior

Aunque es una práctica que se caracteriza por ser al aire libre, es tal la demanda, que hay algún box de 'crossfit' que ha incorporado esta práctica para que sus clientes puedan combinar varias habilidades. Eso hicieron Ana Belén Berge y Toño Martín, socios de Disel Fitness Box, situado en el Parque Deportivo Ebro. "Damos mayor servicio a nuestro clientes de crossfit e incentivamos a que se trabaje esta actividad que es estupenda. Además, al estar protegido, el frío y el calor no son una escusa", señalan.

"A raíz de la pandemia, muchos chavales se han animado a practicar este deporte en casa ya que se trabaja con el propio cuerpo y requiere de poco material. Desde entonces hemos percibido un incremento del interés de esta actividad", asegura Berge. A eso se suma, añade Martín, las nuevas zonas que se han levantado en los parques.

Ana Belén Berge, durante una dominada. Francisco Jiménez

Además, aseguran, "es una práctica muy atractiva visualmente". "Hay posiciones que parecen imposibles y muchos chavales se ven atraídos por la vertiente más gimnástica de la calistenia", señalan. En todo caso, apuntan, "el ejercicio rey de la calistenia es la dominada". "Para practicarla, necesitas entender qué parte de tu cuerpo participa en cada fase del ejercicio. Se trabaja la fuerza, el control del cuerpo y la potencia", especifican

Roberto Abad, es el entrenador especialista en Calistenia de este box. "Es un entrenamiento muy accesible. Consiste en aprender a manejar tu cuerpo. Tiene un componente gimnástico y artístico. Esa parte es la que está enganchando a la gente y por eso se está poniendo de moda", reconoce el entrenador, que admite que "cada vez los parques están más llenos y conforme pasa el tiempo son más las chicas se animan".

Roberto Abad, es el entrenador especialista en Calistenia de este box. Francisco Jiménez

"En la calistenia hay distintas modalidad. La básica (dominadas, flexiones,...), la básica con lastre (movimientos básicos con peso) y la acrobática", argumenta. En todo caso, añade, "hacer la primera dominada, supone un un poderío indescriptible".

Mariano Causapé tiene 46 años y entrena con Roberto Abad. "Siempre he sido muy deportista y estaba buscando una nueva disciplina, que no fuera lesiva y con la que pudiese conseguir una mejor forma física. Lo descubrí porque empecé a ver a la gente que lo practicaba en la calle y yo me animé también a acudir a los parques a hacer algún ejercicio", sostiene.

Mariano Causapé tiene 46 años y entrena con Roberto Abad. Francisco Jiménez

Poco después descubrió el box del Deportivo Ebro. "Cuando vi que había un sitio que lo hacían, me apunté sin dudarlo. Con el tiempo que tenemos en Zaragoza, hacerlo en invierno no es viable y da pereza. Además, no es lo mismo que alguien experimentado te enseñe a hacerlo que ir por tu cuenta", reconoce. Causapé pasa tres tardes a la semana haciendo calistenia. "Es una subida de adrenalina y dejas atrás el estrés. Cuando tienes un trabajo sedentario, hacer algo de deporte es fundamental", reconoce el deportista, que en ocasiones acude acompañado por su hija de seis años.

Ángel Fernández, de 32 años, combina calistenia y crossfit. Francisco Jiménez

Ángel Fernández, de 32 años, combina calistenia y crossfit. "A mí me gusta más porque coges más volumen y no fatiga tanto. En todo caso, mi principal objetivo es desconectar. Aquí en grupo, es mucho mejor porque socializas. El gimnasio es monótono y aburrido", defiende.