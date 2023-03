1.000 vueltas de solidaridad por Aspanoa

Rosales del Canal exhibe su lado más solidario. Y lo hará en beneficio de Aspanoa (Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón), a través de una carrera popular, programada para el próximo 2 de abril, que tiene previsto reunir a más de 600 participantes.

"Es una jornada solidaria y el objetivo es dar 1.000 vueltas dentro del camping de Zaragoza ya que Aspanoa ya ha ayudado a 1.000 familias. Así, será una vuelta por cada familia", explica Jesús Nuño, el hombre de los retos solidarios y gran impulsor de la cita.

No hay normas sobre cómo hacer el reto y tampoco es necesario apuntarse previamente. Simplemente, hay que acudir a partir de las 8.00 a la entrada del camping de Zaragoza. "Cada participante elige las vueltas (cada una es de 1 kilómetro) que va a dar. Da igual si andando, corriendo, ... En el caso de los niños con patines,... Entre todos conseguiremos dar mil. Además, acudirán atletas profesionales para impulsar la actividad", sostiene.

Más allá de la parte deportiva, también habrá otras actividades como pintacaras, un taller de pulseras e incluso acudirán los cabezudos. "Es un día divertido para pasar en familia y para recaudar fondos", señala

El objetivo es reunir 1.600 euros ya que Aspanoa ha ofrecido 1.600 comidas a los familiares cuando ha habido ingresos hospitalarios. "Queríamos aportar un euro a cada servicio", sostiene. El barrio zaragozano se ha volcado con la actividad solidaria. "Tenemos 26 colaboradores del barrio y contamos con 100 bolsas del corredor para los primeros que hagan un donativo y 200 bolsas de chucherías. Todo el que aporte recibirá su premio y tendrá un papel para un sorteo de diferentes cosas como comidas en restaurantes de la zona, un jamón,...", explica.

Aspanoa lleva 30 años apoyando a las familias con niños con cáncer e impulsando la investigación en la Comunidad. "Los médicos tratan a los niños, pero la asociación da un trato particular y les ayuda a pasar momentos muy delicados", defiende Nuño.

El hombre de los retos solidarios

Jesús Nuño, corredor zaragozano en plena ascensión. Heraldo.es

De escalar 12 veces seguidas el Moncayo para recaudar fondos contra el alzhéimer a subir 80.000 escaleras y recorrer 126 kilómetros para luchar contra la Piel de Mariposa, una enfermedad de las denominadas raras o poco comunes. Jesús Nuño es el hombre de los retos solidarios.

Pesaba 142 kilos y sufrió un ataque al corazón. Ese día cambió su vida. Ahora, superado su sobrepeso y con nuevos hábitos de alimentación y vida, es un reclamo para múltiples desafíos. El primer año perdió más de 40 kilos. "me lo tomé muy en serio porque el corazón me dio un aviso definitivo. Modifiqué mis hábitos de vida, de alimentación, bebidas...", relata

Pero Jesús fue un paso más allá, no solo empezó a alimentarse mejor y a llevar mejores hábitos: comenzó a correr. "Soy un poco cabezota, me gustan los retos y empecé a lo grande. Mi primera carrera popular fue una maratón y mi primer triatlón fue un ironman. A partir de ahí, le he ido cogiendo el gusto a la ultradistancia", explica. Con este nuevo reto pretende dar visibilidad y agradecer la labor de Aspanoa.