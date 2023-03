Los desalojados por el incendio de Teruel pasan la noche en el hotel Los Maños: "No he dormido nada"

La treintena de vecinos evacuados de Olba y San Agustín por el incendio declarado en esta zona han pasado la noche en el hotel Los Maños, en La Venta del Aire (Albentosa) y está mañana se mostraban muy preocupados por la deriva que pueda tomar el fuego. "No he dormido en toda la noche, salimos tan rápido mi mujer y yo que solo cogimos las medicinas, el móvil, una muda de ropa y ya", ha explicado Wenceslao Villanueva, con más de 80 años. Su esposa, Sofía Salvador, no ocultaba su inquietud. "Me encuentro muy mal, nunca me había visto en esta situación " ha dicho.

Un ganadero, Salvador Roqueta, ha expresado su indignación por la falta de solución para sus 60 vacas, que se se han quedado atrapadas en la zona de Olba al quedar cortados, por precaucion, todos los accesos. "Sólo pido que me ayuden a sacar los animales, no sé si están vivos o muertos y son todo mi negocio". El ganadero se ha quejado de que ayer le prometieron una patrulla para ayudarle y no ha sido así.

Al exterior del hotel, vecinos de Olba pegaban carteles reivindicando "dignidad laboral para el bombero forestal ". "Lo hacemos en agradecimiento a lo que están haciendo por nosotros y también para pedir a las administraciones que cuiden a la gente del medio rural", ha dicho Cris

Otra vecina, Nati muñoz, no pudo coger sus pastillas para dormir y ha pasado la noche despierta. "No tengo miedo, pero tampoco estoy tranquila, hemos dejado en nuestras viviendas todas nuestras pertenencias"

Un grupo de vecinos ha reclamado "más prevención contra los incendios, con cortafuegos, limpieza del bosque y replantaciones de árboles".

El presidente de la comarca de Gudar Javalambre, Angel Gracia, ha agradecido a los establecimientos hoteleros de la zona su buena disposición para ayudar a alojar a los evacuados. "Han abierto las puertas de sus locales y han colaborado en todo" ha subrayado. El dispositivo ha previsto realojar juntas a todas aquellas familias con niños y también se ha buscado hotel para quienes tienen mascotas.