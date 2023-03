El debate político de las renovables en Aragón

*

Democratizar la energía, por Maru Díaz (coordinadora de Podemos-Aragón)

La transición energética es una realidad ineludible. El planeta no nos da otra opción. Sin embargo, este hecho marca sólo el inicio del debate y no su final. Por fin una transición verde, pero ¿cómo la hacemos? En un mundo en que la energía se ha convertido en mecanismo de presión y chantaje internacional, y de la que dependemos a diario, el modo de producción energético no es el debate, sino si aprovechamos este cambio para convertir su acceso en un derecho y su transición en una andadura hacia la soberanía energética.

En Aragón somos productores de energía verde pero ¿en qué mejora esto la vida de los aragoneses? Esta producción genera un enorme impacto en el paisaje y en nuestros pueblos para que enriquezca al oligopolio eléctrico, no abarate nuestra factura de luz, no sirva para atraer empresas y la enviemos a Madrid o Cataluña que no producen ni el 2% de lo que consumen. Esto es lo que hay que revertir. Así no se hace una transición justa. Es fundamental que la energía que generamos favorezca a los aragoneses. Y esto sólo sucederá si la gente y las administraciones lideramos esta transición. Apostando por planificación, autoconsumo, consumo de cercanía, autosuficiencia energética y control público. Sólo así compensa el impacto que genera en el medio rural, cambiando de manos su propiedad y sorteando al oligopolio eléctrico que saquea nuestros bolsillos. Sólo así aprovecharemos la transición para hacer un Aragón más soberano, igualitario y autónomo sobre su futuro.