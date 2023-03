Lambán califica de “falta de respeto a los ciudadanos” el acuerdo electoral del PP y Aragoneses

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán se ha referido al acuerdo electoral entre el Partido Popular y Aragoneses como una “falta de respeto absoluta a los ciudadanos y a la inteligencia de los ciudadanos”. Ha dicho desconocer qué pretende el PP con dicho acuerdo, “salvo un tipo de blanqueamiento toda vez que ellos saben que su conciencia aragonesista es absolutamente inexistente”. Y por parte de “ese otro partido que dice confluir con el PP”, ha señalado que es de reciente creación, “sin ningún tipo de fuste y formado por personas que previamente han fracasado en las urnas”. Por lo tanto, presentar este acuerdo “como un gran acto político” es, a su juicio, “tomarnos el pelo a todos y yo no me lo voy a dejar tomar”. Este acuerdo electoral se ha suscrito este martes por la mañana por parte de los presidentes del PP de Aragón, Jorge Azcón y Aragoneses-Plataforma Aragonesista, Elena Allué.

Lambán ha hecho estas declaraciones esta mañana en San Juan de la Peña, donde ha inaugurado la exposición ‘Viajeros y fotógrafos en San Juan de la Peña 1840-1980’, con motivo de la declaración de monumento nacional del Monasterio Alto. A preguntas de los periodistas, también ha hablado de la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez: “es una ópera bufa de mal gusto, un hecho que no da ninguna clase de prestigio, sino todo lo contrario a la democracia a los partidos políticos, al parlamento, y lo único que deseo que pase cuanto antes”. No ha querido entrar a valorar qué van a hacer los partidos políticos al respecto, “porque insisto, me parece una ópera bufa que pone de manifiesto el grado de desconcierto en el que este momento vive la política española”.