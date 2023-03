Final feliz para Tito: lo encuentran en Tauste tras dos años de su misteriosa desaparición en Valencia

Hay historias que, por surrealistas que parezcan, tienen un final feliz. Y la de Yasmina Fernández y su perrito Tito, un chiguagua que desapareció en Valencia y apareció dos años después en Tauste, es un perfecto ejemplo.

Yasmina paseaba un caluroso día de agosto en la capital valenciana a su perro, que no tenía ni un año. Siempre seguían la misma rutina. Atravesaban una serie de calles para llegar a un descampado donde se reunían más canes y jugaban. Sin embargo, ese día no fue uno más. De un momento para otro, Yasmina se dio cuenta de que Tito no estaba a su lado. "Siempre lo he llevado suelto porque está educado para que no se separe de mí en ningún momento. Alguien me lo quitó. Fue en mi calle, en 30 metros que hay desde la esquina hasta mi puerta", cuenta.

"Solo de pensarlo no puedo evitar llorar"

En ese instante, comenzó a buscarlo por su barrio y a preguntar en los diferente comercios de la zona. "Nadie había visto nada. Estaba desesperada. Se habían llevado a mi perro", recuerda emocionada. Poco después decidió acudir a la Policía Nacional y poner una denuncia.

"Pasaban las semanas y no tenía noticias. Llegué a ir allí personalmente, pero me decían siempre que me avisarían en cuanto lo encontrasen", apunta.

"Solo de pensarlo no puedo evitar llorar", incide. Pasaba el tiempo y Yasmina seguía sin saber nada de Tito. "Hasta que no pasó un año no pude tener otro perro porque mentalmente era imposible", asegura.

Con ninguna esperanza de reencontrarse con su "perrito", este martes recibió una llamada "sorprendente" preguntando por ella. "Estaba con mi madre y de repente me dice que le llaman de la Policía de un pueblo de Zaragoza y preguntan por mí. Yo, impactada, cojo el teléfono y me dicen que tienen un perro. Enseguida caí que estaban hablando de Tito", relata.

Un señor había acercado a la comisaría de la Policía Local de Tauste un perro que estaba perdido. Y en ese momento comenzó el periplo para dar con su dueña. "Con el lector de chip descubrimos que estaba robado desde 2020 en Valencia. Intentamos llamar a los números que aparecían, pero uno de ellos no existía y el otro saltaba el contestador", cuenta Sergio Agustín, policía local de la localidad zaragozana.

"Nos pusimos en contacto primero con la Guardia Civil y luego con la Policía Nacional. Todo el mundo estaba muy dispuesto y comprometido a encontrar a la propietaria. También la Policía Local de Valencia se llegó a personar en la casa donde vivía (según la denuncia), pero ya no estaba allí", asegura el agente. Finalmente, contactaron con los padres y pudieron decirle a Yasmina que su perro estaba en Tauste.

Tito, en el viaje de vuelta a casa (de Tauste a Valencia), junto a su dueña, Yasmina Fernández. HA

La valenciana había cambiado de teléfono móvil y de residencia hacía unos meses y ponerse en contacto con ella fue todo un reto. "Cómo me iba a imaginar que casi tres años después iba a aparecer Tito. No me lo puedo creer aún. Estoy en 'shock'", asegura muy emocionada.

A primera hora de este miércoles Yasmina ya estaba en la estación para poner rumbo a la capital aragonesa. Con la idea de ir y volver en el día, compró un trasportín y junto con la documentación del perro, se subió a un autobús con destino Zaragoza. "Estoy acostumbrada a viajar en coche siempre y como no iba a ser un trayecto directo, la Policía taustana me estuvo ayudando en todo momento", asegura.

Yasmina, la dueña, se desplazó hasta Tauste para recoger a su perrito.

Al llegar al municipio, una patrulla estaba esperándola en la parada. "Me he sentido muy arropada en todo momento", asegura. Como ir y volver en el día era inviable por las frecuencias, Yasmina se quedó a dormir en la localidad. "Nada más llegar fui al hostal y poco después quedamos con María, la mujer que había cuidado a mi perro hasta mi llegada. Fui a su casa y me trajeron a Tito", cuenta.

Entre lloros, besos y abrazos, Yasmina no podía creerse que tenía en sus brazos a su perro. "No tengo palabras para definir cómo me han tratado. Jamás lo voy a poder olvidar. Desde la Policía hasta los trabajadores de la protectora de animales Paticas. Ya hemos hablado de que volveré con toda mi familia pronto", asegura.

La Policía investiga la misteriosa desaparición y dónde estuvo Tito durante estos dos años. Por el momento, aseguran, es pronto para cualquier hipótesis.

Tito, junto a las dos hijas de Yasmina, en Valencia. HA

Ahora, Tito ya está en Valencia, junto a su familia, que ahora es aún más numerosa. Además de Yasmina, su marido, sus hijos y el gato, ahora tiene una nueva compañera de piso, Chula, la perrita que volvió a hacer sonreír a esta familia valenciana cuando Tito desapareció de sus vidas.