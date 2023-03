Buscan a un caballo ciego perdido en Isuerre: "Él lo es todo para mí"

Buscan a Capote, un caballo perdido en Isuerre, Zaragoza, después de que desapareciera de la hípica donde vive la tarde del pasado lunes. Esmeralda Ezquerro, dueña de Capote, explica que está muy "preocupada" porque el animal tiene 21 años y es "muy mayor".

El caballo está "totalmente ciego" y tal y como ha dicho Esmeralda, no es un comportamiento normal en el animal escaparse, por lo que teme que alguien se lo haya podido llevar. "Él lo es todo para mí", ha escrito la dueña en su cuenta de Facebook, donde también ha rogado "máxima difusión" para encontrarlo lo antes posible.

Capote, el caballo perdido en Isuerre. H. A.

Fue el pasado lunes por la tarde cuando se dio cuenta de su ausencia. "No se llevaba bien con la manada", explica Esmeralda. "Lo dejé con el pony fuera, como hago siempre, y cuando volví de trabajar mi novio me dijo que no lo había visto", narra.

"Lo hemos buscado desde entonces, barriendo la zona y hasta con drones, pero no lo encontramos por ningún lado", lamenta la dueña.

Esmeralda pide que se difundan sus fotos y que, si los vecinos de la zona lo ven, "le hablen con tranquilidad para que no se asuste". Si alguien sabe del paradero del animal puede llamar al siguiente número de teléfono: 696 38 34 30 o pasarse por el bar El Balcón de Onsella en Isuerre.