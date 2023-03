Elecciones 2023: la precampaña en Aragón se traslada a TikTok

Poco más de dos meses. El próximo 28 de mayo, los aragoneses tienen una cita con las urnas para elegir a los representantes del pueblo en las Cortes y los respectivos ayuntamientos de los 731 municipios aragoneses. Los partidos han activado ya la cuenta atrás para la celebración de las elecciones autonómicas y municipales y las redes sociales, donde también se libra la batalla electoral, son testigo de ello.

“Se aprecia que ya estamos prácticamente en campaña. En las últimas semanas hay un enfoque mucho más electoralista en los mensajes y además, han aumentado en cuanto a volumen”, explica Viriato Monterde, experto en comunicación digital y director de 960 Pixels Comunicación. Solo hay que echar un vistazo a los perfiles de TikTok de PSOE Aragón (@psoearagon) y del actual alcalde de Zaragoza y candidato del PP al Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (@jorgeazcon, PP Aragón no tiene cuenta en TikTok).

“Están adoptando una estrategia muy electoralista, dirigiendo gran parte de sus mensajes en contra del otro”, destaca Monterde. Así, mientras el perfil de PSOE Aragón, creado el pasado 4 de marzo y con tan solo 33 seguidores, dedica dos de sus cuatro vídeos a desmontar al PP y a Azcón, este último, con 1.854 seguidores, cambió de estrategia en la red social y, desde mediados de febrero, sus vídeos no son tanto ‘de agenda’, de difusión de actos en los que participa el alcalde; los últimos siguen la línea del PSOE pero con Lambán o Sánchez como protagonistas.

En el caso de Podemos Aragón (@podemosaragon), con 3.234 seguidores, Monterde destaca que actualmente “sigue una línea menos beligerante” que en meses anteriores y en comparación con los partidos anteriormente mencionados. Un tono más “propositivo” que se extiende a la cuenta de la candidata podemita al Gobierno de Aragón, Maru Díaz (@marudiazcalvo), con 1.717 seguidores. Respecto al resto de partidos con aspiraciones al Gobierno de Aragón (Ciudadanos, CHA, PAR, VOX y Aragón Existe), ninguno cuenta con presencia en TikTok. Tampoco los que ya se conoce que serán sus representantes de cara al 28-M, José Luis Soro por parte de CHA, Alejandro Nolasco por Vox y Tomás Guitarte por Aragón Existe.

Precisamente TikTok es la gran novedad de estas elecciones frente a anteriores convocatorias. Esta red social, donde abundan los vídeos cortos, ágiles, con música y/o en tono de humor, es una oportunidad para que los mensajes de partidos y candidatos lleguen a los más jóvenes, si bien, la mayoría de vídeos que se encuentran en el terreno de la política aragonesa son “poco desenfadados y apuestan por vídeos 'con contenido', en ocasiones, muy elaborados, que responden a un ‘story-telling’…”. Según Monterde, captar a este perfil de la población no es tan sencillo como tener presencia en la red social. “El problema al que se enfrentan los partidos es el desinterés por la política por parte de los jóvenes, quienes además rechazan los mensajes beligerantes que en muchas ocasiones lanzan contra los adversarios, especialmente a nivel nacional”.

Twitter, donde no hay partido ni candidato que se precie que no tenga perfil (con alguna excepción como Guitarte (Aragón Existe) o Nolasco (Vox), es también escenario de las luchas entre la formaciones. No lo es tanto Facebook y mucho menos Instagram, una red social donde desde las anteriores elecciones tienen presencia casi todos los partidos y candidatos, si bien, tal y como explica Monterde, no es la más indicada para fines políticos, en cuanto a interacciones y opciones de viralidad que ofrecen este tipo de contenidos.

Pero, ¿Hasta qué punto pueden influir en el voto los mensajes que lanzan los partidos y candidatos a través de las diferentes redes sociales? En este sentido, Monterde apunta a que “la mera presencia en estas plataformas no va a suponer un cambio drástico en los votos pero sí una buena estrategia de comunicación”.