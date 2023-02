No quiero recibir propaganda electoral en casa ¿Qué debo hacer?

Los tiempos cambian y la publicidad electoral también. Ya en las últimas campañas hemos ido viendo como desaparecían los carteles con los rostros de los candidatos y los logos de los partidos que, hace años, llenaban las calles de pueblos y ciudades. Posiblemente, en las Elecciones Municipales y Autonómicas de 2023, las cosas seguirán por ese camino y los políticos apostarán por las nuevas tecnologías y los actos públicos más que por las pegadas de carteles.

Otro de los 'fastidios' de las campañas electorales llega puntualmente a los buzones durante los días previos a las elecciones se trata de la propaganda electoral que incluye las líneas básicas de los programas electorales y las papeletas con las listas de cada partido.

Cuando en un hogar hay varias personas con edad de votar, el correo electoral se multiplica por el número de integrantes del domicilio con el gasto en papel que esto supone.

Ya, desde 2019, el Instituto Nacional de Estadística permite que los ciudadanos se den de baja de las listas con las direcciones postales se entregan a las formaciones políticas para que hagan los envíos. De esta forma, aquellos que no aparezcan en estos listados dejarán de recibir, de forma permanente la propaganda electoral en estas y en las elecciones posteriores.

Quién puede solicitarlo



Cualquier persona inscrita en el censo electoral puede pedir que se le excluya del listado que se envía a los partidos. Así, el elector no volverá a recibir propaganda mientras no se manifieste en sentido contrario. Eso sí, la petición es individual con lo que no evitará que deje de llegar publicidad al domicilio si allí residen también otras personas con derecho a voto.

Página web del INE donde se solicita no recibir propaganda electoral

Cómo para darse de baja en las listas

Para realizar la solicitud de baja en los listados es necesario acceder al formulario web del INE y disponer de certificado electrónico, cl@ve PIN o cl@ve permanente.

Si el elector rellena el formulario antes del 17 de abril no recibirá propaganda electoral para estas elecciones del 28-M y si la solicitud la realiza más tarde se tendrá en cuenta para siguientes procesos electorales.