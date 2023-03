Celíacos ante la subida de los precios: “Hay familias que limitan el consumo de pan”

La cesta de la compra sigue subiendo y los precios están un 16% más caros que el año pasado, según los datos de febrero del Instituto Nacional de Estadística (INE). Si al consumidor general esto le afecta en su día a día, las personas celíacas lo están sufriendo todavía más porque, ya que de por sí, los alimentos específicos sin gluten tienen un precio mayor.

En concreto, en lo que llevamos de año, los productos para celíacos han subido un 12,39%, según el Informe de Precios para Personas Celíacas de 2023 que ha publicado la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE). “Hay productos que suben 20 o 30 céntimos cada semana”, dice Ramón Moraza, presidente de la Asociación Celíaca Aragonesa (ACA). “Como las magdalenas, que han duplicado su precio e, incluso, han desaparecido de las estanterías de algunos establecimientos”, asegura Moraza.

A esto hay que sumar el incremento del 16% de la cesta general de la compra que también realizan estas personas en cualquier supermercado. Para ellos, la subida real de los precios es de más del 28% si contamos los productos sin gluten y otros productos de uso general. "Los precios de algunos de estos productos han subido hasta un 90% en los supermercados y aún así, seguimos teniendo que pagar 538,98 euros más al año por persona en le cesta de la compra que los consumidores no celíacos", argumenta Moraza.

Tabla comparativa del gasto de la cesta de la compra en personas celíacas y no celíacas. Federación de Asociaciones de Celíacos de España

Con estos datos, una familia en la que dos de sus miembros son celíacos, pagará más de 1.000 euros extra que una en la que ninguno lo sea. Y en una familia en la que todos sus miembros no puedan comer productos con gluten, el gasto extra se eleva a más de 2.100 euros al año.

Por productos, destaca el precio de la barra de pan, que cuesta un 112% más sin gluten, las galletas, un 126% más, o las magdalenas y el pan de molde que duplican su precio. “Hay gente que ya no compra galletas y limitan su ingesta de pan diaria”, explica Moraza “En las casas con niños y adolescentes el gasto se multiplica porque son una población que habitualmente consumen bocadillos para almuerzos y meriendas”, señala el presidente de ACA. Y si te quieres dar un capricho dulce, “una palmera de chocolate puede costarte hasta 4 euros”, señala Moraza.

Comparativa de precios de alimentos con gluten y sin gluten en 2023. Federación de Asociaciones de Celíacos de España

Pero lejos de gastos innecesarios, cada vez que va a comprar el pan, Ramón abona casi 5 euros, frente a los 2,30 que se gastaría si comprase el pan con gluten. “En mi casa somos celíacos mi hijo de 18 años y yo. Para comprar el pan me tengo que desplazar a otro barrio con el coche porque no tengo ninguna panadería u obrador cerca que lo haga sin gluten y que no sea pan de molde o procesado”, continúa Moraza. “Cuando voy, compro 3 o 4 barras y al llegar a casa, las divido en porciones y las congelo, así tenemos pan durante varios días y no tengo que desplazarme tanto”, añade. “Y no cojo más barras porque no me caben en el congelador”, apunta este celíaco.

“Me tomo esta situación con resignación. Voy al obrador menos veces de las que me gustaría e intentamos hacer nuestro propio pan en casa”, asevera. “Pero cuando te diagnostican y ves los precios que llevan los productos sin gluten, te llevas las manos a la cabeza”, asegura Moraza. “Sin embargo, enseguida te acostumbras a pagar más”, lamenta.

Otro de los inconvenientes que encuentran estos consumidores y que afecta también a su bolsillo es cuando salen a comer fuera de casa. “Antes de salir, miramos bien dónde podemos comer, para asegurarnos de que tienen opciones para celíacos”, dice el presidente de ACA. “Pero, aunque tengan pan sin gluten, muchos de los restaurantes te lo cobran aparte. Si el menú es de 25 euros y te incluye el pan, a nosotros nos cobran tres euros más porque el pan que nos ponen es sin gluten”, explica.

Y si después de comer, quieres tomarte una cerveza, “te la cobran como si te pidieras un whisky”, bromea Moraza. “Si un tubo de cerveza vale unos dos euros, a nosotros nos cuesta 3,50. Lo consideran una cerveza especial”, advierte, aunque sea la única que este colectivo pueda beber.