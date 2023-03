Calendario escolar durante las fiestas de Semana Santa 2023 en Aragón: ¿qué días no hay colegio?

Dicen que la época más feliz de la vida está en los años de la formación superior, porque ya has superado la temida adolescencia y sabes cómo manejar lo que viene, además de no preocuparte aún por la mayor parte de las facturas. Sin embargo, el colegio tampoco está mal por una razón; hay muchas vacaciones. Casi todo el mundo piensa en algún momento en ser docente, por eso mismo, aunque luego los docentes cuentan lo dura que es su tarea y ya no parece tan envidiable su vida. Hay de todo. El caso es que llega la Semana Santa y con ella dos festivos laborales, junto a seis escolares.

Festivos de Semana en Zaragoza, Huesca y Teruel

El calendario escolar contempla fiesta en Aragón desde el lunes 3 hasta el lunes 10 de abril. Es decir, la Semana Santa completa, más el Lunes de Pascua, con el regreso a las aulas marcado para el martes 11. En el ámbito laboral, los festivos son el Jueves y el Viernes Santo, lo que unido al fin de semana da como resultado un puente que, en la medida de lo posible, se trata de alargar para poder plantear viajes o actividades en familia con los escolares, las parejas o los amigos. Al no ser demasiados días, los destinos vacacionales cercanos y el regreso a los pueblos donde se tienen raíces suelen ser las opciones más comunes.

Tras la Semana Santa, se enfila el final de curso y los exámenes finales ya están a la vista, con el mes de mayo como señalado para esos trámites, aunque en junio sigue habiendo retos académicos a todos los niveles. En otra época, esos exámenes finales se retrasaban un poco más, a junio. Hay que tener en cuenta además que aún queda otro puente festivo el 1 de mayo por el Día del Trabajo, que este año cae en lunes.