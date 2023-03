Mayte Pérez critica las "excusas" de Azcón para entrar en el sistema Viogén y provoca otro choque entre la DGA y el Ayuntamiento

La entrada de Zaragoza al sistema Viogén –que permite aunar esfuerzos entre instituciones y cuerpos de seguridad para reforzar la protección de las víctimas de la violencia de género– provocó este viernes la enésima disputa entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la capital. Lo hizo, además, en diferido, al iniciarse tras unas declaraciones de la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, en el pleno de las Cortes. En respuesta a una interpelación sobre la seguridad en el medio rural, acabó pidiendo "ayuda" a la diputada de Cs, Beatriz García, para que estos protocolos finalmente se implanten en Zaragoza.

"Desde 2019, el señor Azcón dice que quiere entrar, pero pone la excusa de que no tiene medios", recalcó Pérez para, a renglón seguido, señalar que cuenta con 1.030 agentes. "Pedrola, con 3.000 habitantes, tiene 5 y está en el sistema", dejó caer.

Estas palabras no tardaron en llegar al Consistorio zaragozano y, la concejal delegada de la Policía Local, Patricia Cavero, aseguró que "si la Delegación de Gobierno remite la propuesta acordada entre las dos administraciones, la firma podría hacerse de forma inmediata". Recomendó a Pérez que se informara "mejor" y señaló que "los gobiernos socialistas dejaron mermada la plantilla al no convocar oposiciones durante más de 10 años".

No fue el único debate al que se enfrentó este viernes la consejera de Presidencia al abordar la seguridad en el medio rural, un tema sobre el que, lamentó, lleva "cuatro interpelaciones" pese a que "realmente no tiene competencias". Y, al pedir a García que "empujara" dentro del gobierno PP-Cs del Ayuntamiento de Zaragoza para desbloquear algunos temas –el acceso a Viogén y la unión de convocatorias de policías locales de todo Aragón–, aludió a los problemas internos de Cs.

"No le voy a consentir que me falte el respeto", le increpó García, quien le afeó que durante su intervención Pérez estuviera "resoplando y resoplando". No tardó la consejera de Presidencia en disculparse, aunque puso el foco en que le "angustia" la posibilidad de que Cs "no tenga un papel importante en esta comunidad autónoma".

Respecto al tema sobre el que giraba la interpelación, Pérez reconoció que hay problemas para fijar agentes en determinados municipios, aunque Sabiñánigo, Ejea o Jaca lo están consiguiendo, y reclamó "coherencia" a Cs como aliado del PP, porque la política en seguridad de los populares en el Gobierno fue la del "recorte" en inversión, "y Aragón pasó de 5.187 agentes en 2011 a 4.753 en 2017".

Y señaló que Ramón Subías ha sido designado nuevo comisario de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Aragón (UPA), cargo en el que sucede a Antonio Rúa, que se jubiló el año pasado.