Mayte Pérez, sobre la ley de Paridad: "¿Todos los hombres en puestos de responsabilidad lo están por méritos?

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, considera "interesante" la ley de Paridad por la importancia de que las mujeres "tengan puestos de responsabilidad". La también secretaria general del PSOE-Teruel ha defendido que las cuotas han permitido que "muchas mujeres estén en la política", y ha puesto como ejemplo su caso. "Quizás hubiera sido más lento si no hubieran existido este tipo de normas", ha señalado.

La socialista ha querido dejar claro que esas cuotas no implican que las mujeres que están "no sea por méritos". Ha conminado, por ello, a hacer la pregunta inversa: "¿Todos los hombres que están en puestos de responsabilidad es por méritos?" En su opinión, este discurso "falaz" no beneficia a nadie.

Ha hecho referencia, además, a las mujeres que renuncian porque optan a otro tipo de "dedicaciones vitales" que las "mueven más". "Los gobiernos debemos generar redes de recursos que permitan que una mujer pueda desarrollar su proyecto profesional con seguridad", ha destacado.

¿Afecta al cuatripartito la ley del 'solo sí es sí'?

Mayte Pérez ha querido desvincular las discrepancias entre los socialistas de Pedro Sánchez y los podemistas de Irene Montero de la relación de los socios del cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) en la Comunidad. "Si Aragón lidera los indicadores en materia económica y social ha sido por creer que son las cosas que nos unen son mucho más de las que nos separan y por intentar huir de las polémicas", ha destacado.

En el 8-M, Día Internacional de la Mujer, Mayte Pérez se ha mostrado "orgullosa" del trabajo que desde la consejería de Presidencia se está haciendo y se ha comprometido a "seguir trabajando para que las mujeres puedan tener mejoras condiciones de vida y puedan elegir en libertad".