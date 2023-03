Pau Marí Klose (PSOE) pide a Jorge Azcón que rectifique por señalarle en el caso 'Tito Berni'

Pau Marí Klose, diputado del PSOE por Zaragoza, le ha pedido al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, una rectificación, al sentirse señalado por el caso mediador. "Le he pedido una rectificación. La agradecería mucho a nivel personal. Son unas declaraciones totalmente injustificadas, que se no se fundamentan en ningún tipo de indicios o de evidencias", ha indicado en la capital aragonesa, antes de participar en la II Jornada 'La desigualdad social en Aragón".

Está convencido el diputado socialista de que "seguramente terminará evidenciándose" que nada tiene que ver con el caso del 'Tito Berni'. "Espero la rectificación y conjuntamente con el partido decidiré qué hacemos al respecto. No hay ninguna decisión tomada pero todas están siendo exploradas", ha detallado. El presidente de Aragón, Javier Lambán, aseguró la semana pasada que "todos los cargos públicos socialistas de Aragón están libres de toda sospecha" y recomendó a Pau Marí Klose y al senador Miguel Dalmau que denunciaran en los tribunales "las injurias de las que estaban siendo objeto".

Pau Marí Klose "agradecería" que la rectificación de Jorge Azcón "fuera inmediata". "En todo caso, se esta poniendo de relieve que yo no tengo nada que ver con esta situación, me es totalmente ajena. Mi forma de actuar en política no tiene nada que ver con esto. No me quiero meter en el barro, por eso no voy a hacer ninguna declaración respecto al pronunciamiento que hizo el alcalde de Zaragoza", ha recalcado.

En estos momentos, en los que está "a la espera de la rectificación", ha hecho hincapié en que en "política se tiene que tener la capacidad de que cuando se hacen declaraciones imprudentes precipitadas también se puede rectificar".