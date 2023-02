Carlos Pérez-Nievas: "No hay primarias en Cs para que los críticos no condicionen el futuro antes de irse"

¿Por qué han decidido montar una gestora?

Es una cosa imprescindible y necesaria viendo cómo está la situación tras reunirnos con la afiliación. Tenemos que empezar a dinamizar las candidaturas y necesitamos otro órgano que no sea el comité autonómico, desfasado por las circunstancias. Aragón lo requiere. Está en una situación de interinidad y el comité era centro de muchas críticas. Y una de las cuestiones que tendrá que resolver son las primarias que están en duda.

Hace cuatro años presentaron 172 listas en Aragón. ¿Cuál es ahora la aspiración?

Querríamos llegar al centenar.

¿El candidato a la DGA se nombrará a dedo o habrá primarias?

Hay sensibilidades distintas en el territorio, y hay una diferencia abrumadora de afiliados en la capital que condiciona mucho el proceso. Evidentemente, la gestora deberá plantear una propuesta a la dirección para que la consensuemos. Escucharemos la propuesta y tendrá un peso significativo en la decisión final.

¿Por qué sostiene que Zaragoza condiciona las primarias y, en cambio, sí pudo elegir anteriormente a Daniel Pérez o a Arrimadas como presidenta?

El elemento diferencial viene marcado por las declaraciones del grupo municipal. Resulta anormal que la vicealcaldesa plantee de forma expresa que no se presenta a primarias, que quiere votar y decidir su sustituto y que no descarta irse al PP. Eso hace saltar todas las alarmas. Y a eso se suman las declaraciones de Serrano o Herrarte, que no se puede decir que vayan en la línea de renovación del partido, y la negativa de los seis concejales a liderar la lista.

Hubo un claro plantón.

No solo son los seis concejales, sino el entorno del Ayuntamiento. Hay personas que se jactan de su capacidad de movilización y de poder condicionar las primarias. En sí no es malo si estás dentro del partido, pero si no cierras la puerta a irte al mayor rival que tenemos, que es el PP y que quiere que desaparezcamos… Esta es la única y exclusiva razón.

Seamos claros. ¿Se niega a hacer primarias para evitar que los críticos condicionen el futuro antes de marcharse del partido?

Total y absolutamente. Lo ha sintetizado perfectamente.

¿Lo puedo titular así?

Esa es la realidad. El titular se lo dejo a usted.

"El PP está detrás de la crisis del partido, pretendiendo que tenga un mal candidato"



Militantes y cargos avisan de que irán a los tribunales por saltarse los estatutos. ¿Le inquieta?

No, de verdad. Están en su perfecto derecho, pero tenemos argumentos de peso para tomar esa decisión. No obedece a una situación inventada o caprichosa, sino a decenas de testimonios mediáticos que dejan bien a las claras cuál es la intención oculta. Es una situación extraordinaria.

Echaron de la ejecutiva de Aragón a Sara Fernández y a Víctor Serrano. ¿Fue su venganza por no querer repetir en listas?

No es ninguna venganza, sino la consecuencia lógica de su falta de compromiso. Por tanto, no podían estar en el órgano que marcaba las decisiones del futuro. Lo normal hubiera sido su dimisión, lo anormal es que siguieran.

¿Le preocupa que acaben en las listas del PP?

En absoluto. Si no se comprometen con el partido y ya están pensando en militar en otro, no deberían estar en Cs. Y antes de irse, que dejen todos los cargos obtenidos gracias a militar en Cs. Si esa es su voluntad, que se vayan ya.

Todo el mundo da por hecho que crean la gestora para poner de candidato autonómico a Pérez Calvo. ¿Es verdad?

Rotundamente, no. Si lo quisiéramos, no haría falta gestora y menos con una composición que no está alineada al 100% con la dirección nacional. La gestora tendrá que valorar todas las posibilidades para alcanzar el mejor resultado posible. Y cuando digo todas son todas.

"Querrían que hiciéramos un expediente de expulsión para justificar su salida de Cs pero vamos a esperar"

¿Le parece el mejor candidato?

No voy a hacer una manifestación porque estaría condicionando el trabajo de la gestora. Pero en los actos internos, mi opinión la sabe todo el mundo.

¿Cómo se explica que el partido sopese otra designación directa en contra de los estatutos?

Por la misma razón que le he dicho antes, por el peso de Zaragoza. Si hubiera un reparto equitativo de la afiliación, no habría ningún problema. Para explicarlo claramente, la movilización para la refundación ha sido absolutamente escasa y ese afán ahora de una parte de la afiliación dormida en Zaragoza en querer primarias induce a pensar que hay algún interés no demasiado claro. Por eso hay que analizarlo con calma y por eso la decisión de hacer primarias en Aragón no está tomada.

¿Detrás de la crisis de Cs están los hilos del PP?

No tengo ninguna duda. Absolutamente ninguna. Voy comprobando cuáles son las maneras del PP en otros territorios. Se manifiesta de una forma casi obscena a la hora de hacer indicaciones para incorporarse a su partido. Es un desprecio a Cs, que ha sido leal con el PP en los gobiernos. Me molesta profundamente.

No me refería tanto al afán de fichar, sino a si piensan que detrás de ese condicionamiento de las primarias está el PP.

Le digo claramente que sí, pretendiendo que Ciudadanos tenga un mal candidato o no lo tenga. El beneficiario directo sería el PP.

Vamos, sostiene que el PP es el motor de la crisis de Cs.

Desde luego, es un elemento catalizador esencial para la crisis que tenemos, aunque no el único. Se beneficia, trata de sacar partido y actúa alentando a la disidencia. Explota la crisis previa de forma grosera y poco ética.

La desafección es total por parte del grupo municipal de Zaragoza. ¿A qué lo achaca?

Actuaron como un bloque y centraron todas sus críticas en Daniel Pérez Calvo y en el comité. No oímos ni una sola al PP y no fueron capaces de decir que no irían en su lista. Lo que resulta inaceptable, y es la clave de toda esta situación, es pretender no irse, condicionar el proceso interno para luego salirse del partido. Si no es posible garantizar un proceso limpio, transparente, y para que haya un lista favorable a lograr representación, está justificada una medida tan drástica en Zaragoza.

Si lo tiene tan claro, ¿por qué no los echan?

Probablemente estén actuando para que tomemos esa decisión, pero no lo haremos hasta el momento que lo tengamos claro. Ellos querrían que hiciéramos un expediente de expulsión para justificar su salida de Cs, pero vamos a esperar a los acontecimientos. Facilitarles una excusa y con ello el victimismo no lo vamos a hacer.