Abascal: "Está en manos del PP que la moción de censura sea más contundente"

Apenas unas horas después de oficializar el acuerdo con el economista Ramón Tamames para encabezar la moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, el líder de Vox, Santiago Abascal, trata de trasladar al PP la presión del éxito o fracaso de la maniobra. «Está en sus manos que sea más contundente, con mayor apoyo y consideración en la política internacional», advierte.

Abascal rechaza la teoría, mayoritaria entre el resto de formaciones, que apunta que la moción de censura, la sexta en democracia, se convertirá en un balón de oxígeno para un Ejecutivo dividido y en dificultades. «El PP cree que ver al PSOE recibiendo todos sus apoyos de investidura fortalece al Gobierno. Yo creo que es exactamente lo que le debilita», argumenta. Yañade: «Poder mostrar de nuevo a España y Europa cuáles son sus aliados, que son fuerzas políticas extremistas, separatistas, que nacen del terrorismo de ETA... eso es bueno que se vea».

La moción de censura no tiene visos de prosperar. Solo la han firmado los 52 parlamentarios de Vox, pero su líder no pierde la esperanza. «Esperamos que el resto de diputados, cuando escuchen la intervención del señor Tamames, reflexionen», pronostica Abascal.

«Hemos cumplido con el compromiso de presentar un candidato independiente, que no es de Vox, ni piensa como Vox en muchas cosas. El señor Tamames está dispuesto a convocar elecciones y devolver la voz a los españoles que hoy no se sienten representados. No hay argumentos para votar en contra por parte de aquellos que dicen estar en la oposición al Gobierno», reitera.

Ramón Tamames, de 89 años de edad, es un reconocido economista que fue diputado del PCE, de Izquierda Unida y del CDS de Adolfo Suárez. Lograr convencerle le ha costado a Abascal dos meses y medio, pero el líder de Vox asegura que el acuerdo «no ha sido difícil». La negociación se ha centrado, explica, en el texto de la moción de censura, que se presentará oficialmente el lunes en el Congreso, así como en las intervenciones que tendrá que defender el catedrático.

«Estas cosas deben estar bien preparadas», aclara. Y frente a posibles tensiones entre Tamames y el argumentario de Vox, Abascal resta importancia. «Posiblemente hay asuntos en los que discrepamos, pero no es un problema, hay una conexión clara en el diagnóstico de la situación».

Sin salir de la clave nacional, Abascal cree que las próximas elecciones autonómicas y municipales «influirán» pero «no serán determinantes» de cara a las generales de final de año. «En España hemos visto cambios sorprendentes. Desde un Vox que suma más que PP y Cs en Cataluña, hasta uno no tan fuerte en Madrid, y otro en Andalucía que, pese a tener un buen resultado, no ha sido necesario para formar gobierno».

Presunto desvío de fondos

Precisamente las elecciones andaluzas fueron la última cita con las urnas en el país, y la formación de Abascal acabó inmersa en una crisis interna tras la salida del partido de su candidata, Macarena Olona.

El líder de Vox asegura que no vio la entrevista que concedió Olona a Jordi Évole en La Sexta este pasado fin de semana, en la que la exportavoz de la formación en el Congreso acusó veladamente a Abascal de desviar más de 4 millones de euros a la Fundación Disenso, que también preside. «Hemos donado, donamos y donaremos para combatir el comunismo en España y en toda Iberoamérica», responde.

«Estamos orgullosos de la labor de la Fundación y convencidos de la legalidad de lo que estamos haciendo. Todo lo que hace Vox está auditado. Estamos tranquilos con ese tema y no tengo nada más que decir», sentencia. Ante la posibilidad de presentar una querella contra estas acusaciones, Abascal cree que «no merece la pena».

La disputa pública con Olona, cuyo nombre no se pronuncia ante la prensa entre los cargos de Vox, altera levemente el rictus del presidente del partido. Pero pronto reconduce el mensaje. «Estamos aquí para algo muy serio. No voy a hacer valoraciones sobre posiciones personales que no tienen ninguna inspiración ni razón política», sentencia.