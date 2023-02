Aragón unificará en marzo los protocolos contra las agresiones sexuales en el ocio nocturno

'Ask for Angela'. Con estas tres palabras, aquellas mujeres que hayan sufrido una agresión sexual en algún bar o discoteca que sea Punto Violeta recibirán una atención especializada por parte del personal formado previamente para atender estas situaciones. El Instituto Aragonés de la Mujer se ha reunido con el ocio nocturno para unificar el protocolo de actuación contra las violencias machistas. Todos aquellos locales que formen a sus trabajadores recibirán el distintivo de lugar seguro para las mujeres. Todo el sector estará unificado en marzo.

Desde hace tiempo que se viene reivindicando y era necesario. La directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Goikoetxea, ha precisado que la campaña 'Ask for Angela' es un modelo que viene del Reino Unido y que ha tenido mucho éxito. "Se trata de pautar unos pasos muy sencillos para que todos los espacios y locales puedan tener una serie de ítems para que todos respondamos de la misma forma a las agresiones sexuales y que las usuarias puedan disponer de información de primera mano para saber cómo actuar en caso de presenciar una agresión sexual", ha desarrollado Goikoetxea. El objetivo, que todos los bares y restaurantes actúen de la misma manera ante una situación de emergencia.

'Ask for Angela' es un código que las víctimas de violencia machista podrán utilizar en los bares y restaurantes que estén distinguidos como Puntos Violeta. "Es una clave en código para que cuando sucede algo nos acerquemos a la barra y así cuando tengamos un problema preguntemos por Angela. El personal de sala habrá recibido una formación en el instituto aragonés de la mujer y recibirán una acreditación y cuáles son los pasos a seguir", ha explicado la directora del Instituto Aragonés de la Mujer. No obstante, se podrán adherir a este sistema aquellos espacios nocturnos que lo deseen y que quieran ser distinguidos como un "espacio seguro" para las mujeres. La formación solo será obligatoria en ese caso. "Nos gustaría que fuera un protocolo al que se adhiriese el mayor número posible de locales de ocio nocturno y en que toda la ciudadanía entienda que la violencia machista la paramos unidas", ha añadido.

Buena disposición del ocio nocturno

Alberto Campuzano, presidente de la Asociación de Discotecas y Salas de Fiesta de Zaragoza, ha mostrado la disposición del ocio nocturno para adherirse a este plan. "Muchos de los bares ya tenían su protocolo que ha funcionado en todas las ocasiones", ha precisado. "De esta manera, intentamos crear una pantalla que proteja a cualquier persona que se sienta agredida o que note que su situación esta incapacitada. Acoso, agresión, amenazas...", ha añadido Campuzano.

"Lo que hacemos ahora es mejorar y adaptarnos a las nuevas normas, leyes, que cada norma implica unas nuevas reglas del juego. La ley del sí es sí cambia las normas, lo que necesitamos es crear esa pantalla y que si alguien tiene ese problema tiene que ir al trabajador y decir “necesito ayuda” y ahí dejarnos trabajar", ha precisado el presidente de esta asociación. Ha considerado que esta situación viene de "unas costumbres viejas" que hay que cambiar para entrar en un marco "de respeto y de ocio nocturno sano".

"La experiencia es que, si la gente recibe una formación previa antes de una situación de emergencia, funciona. Nadie se queda en shock o parado", ha dicho Campuzano. La formación se realizará de manera telemática, para que todo el personal pueda hacerla en diferentes horarios o localizaciones. "Los empleos en el ocio nocturno son efímeros, por lo que tiene que ser algo muy práctico con mucho sentido común", ha precisado.