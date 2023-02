El PP denuncia que el 30% de sus solicitudes de información a la DGA se contestan "fuera de plazo"

El Partido Popular ha denunciado este miércoles, como ya han hecho en otras ocasiones, la "falta de transparencia" del Gobierno de Aragón. La diputada Mar Vaquero ha criticado que el 30% de las solicitudes de información que ha realizado su partido -"un derecho fundamental"- han sido contestadas "fuera de plazo" o directamente no han sido respondidas. Ante esto, los 'populares' han presentado una queja en el Justicia de Aragón, que esperan que sea formalizada "antes de las elecciones".

Mar Vaquero, acompañada de la diputada Marian Orós, ha denunciado ante los medios de comunicación que han presentado 3.426 solicitudes de información en esta legislatura, de las cuales 1.553 se han respondido "fuera de plazo" e incluso, en algunas, el partido ha tenido que presentar una queja "20 veces". Los diputados, para ejercer su función parlamentaria, tienen por derecho la posibilidad de reclamar al Ejecutivo autonómico información sobre determinados temas. En caso de que esta solicitud no sea atendida en un plazo de tiempo, pueden presentar una queja.

Vaquero ha detallado, además, que actualmente su grupo parlamentario tiene "vivas" 80 peticiones de información, "que están ya fuera de plazo" y no han sido contestadas. "Es un déficit parlamentario que viene presentando permanentemente el Gobierno de Aragón, vulnerando un derecho constitucional y que supone una traba en nuestro derecho a la información", ha recriminado la diputada. Ha añadido, además, que esto no solo le ocurre a su partido. "No quiero hablar en nombre de otros grupos políticos, pero he visto los datos de otro que también tenía el 30% de solicitudes sin responder", ha precisado.

Mar Vaquero ha calificado de "muy grave" esta situación. Algunos de los temas de estas solicitudes están relacionadas con las "'mascarillas fantasma'" o los fondos covid. "Queremos saber qué ha hecho el Gobierno de Aragón con ese dinero de los fondos covid, pero la solicitud ni siquiera ha sido respondida", ha reiterado Vaquero. Además, ha considerado que el Ejecutivo de Lambán "tiene el presupuesto más alto de la historia y los recursos personales más altos de la historia", por lo que no cree que se trate de un problema de personal. Algunas de estas peticiones, ha detallado, llevan "unos tres años" presentadas.