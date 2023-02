El PP denuncia la "deliberada negligencia" en el retraso del último tramo de la autovía Huesca-Lérida

El Partido Popular ha denunciado el retraso en las obras del último tramo de la autovía Huesca-Lérida, que no estará acabado hasta el 2024. Lo califica como "un nuevo capítulo del desprecio del PSOE a la provincia de Huesca”, recordando que de no haber posteriormente nuevas dilaciones, su puesta en funcionamiento llegará 20 años después de la instalación de la primera piedra en Monzón.

Y es que el último tramo pendiente de 12 km de la A-22 entre Huesca y Siétamo va camino de batir un récord. Según ha publicado HERALDO DE ARAGÓN, de acuerdo con el plazo de ejecución por el que se adjudicaron las obras, 36 meses, debería haberse inaugurado en el verano de 2021. Pero finalmente puede llegar a duplicarlo, ya que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana fija ahora 2024 como fecha de entrega. Para entonces habrán pasado 20 años desde que se colocó la primera piedra de este eje de 108 kilómetros que conecta la capital oscense con la ciudad de Lérida.

El presidente popular de Huesca, Gerardo Oliván, acusa a los gobiernos socialistas de una “deliberada negligencia” en la ejecución de la A-22, “frente a la que no cabe excusa ni una razón lógica”. En ese sentido, añade que no puede entenderse de otra manera que un proyecto de esa envergadura no contemple la aparición de imprevistos y prevea las correspondientes soluciones.

Para Oliván, “el hecho de que el Ministerio admita que solo se ha ejecutado el 49 % de lo previsto tras cuatro años, implica que ha mirado a otro lado durante el mismo tiempo”. El presidente del PP altoaragonés afirma que “una situación tan extrema solo puede obedecer a una intención política, con lo que el PSOE ha batido su propio récord en el abandono del proyecto y su permanente castigo a la provincia de Huesca”.

Oliván advierte que el PP activará todas las iniciativas políticas e institucionales que sean precisas para exigir un “esclarecimiento de los motivos y la correspondiente depuración de responsabilidades”. Así y todo, Oliván no descarta que todo corresponda a una “estratagema” electoralista. “El PSOE -advierte el presidente popular- es perfectamente capaz de crear un supuesto problema para darle una solución mágica un mes antes de las elecciones generales. Por una razón o por otra, los socialistas sufrirán un castigo en las urnas por el olvido con que, durante años, han castigado al Alto Aragón”.