España ultima obras por 82 millones en el Canfranc mientras en Francia no avanzan

El sueño de la reapertura de la línea internacional del Canfranc, cerrada desde un descarrilamiento en el puente francés del Estanguet en 1970, está cada vez más cerca aunque, de momento, las obras siguen avanzando a dos velocidades en los dos países. Mientras España acaba de adjudicar contratos por valor de 82 millones de euros para finalizar la renovación de la vía, Francia no contempla por ahora inversiones para mejorar los últimos 32,5 km desde Bedous.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ya tiene todo a punto para iniciar la modernización de los tramos Ayerbe-Caldearenas (37,5 km) y Jaca-Canfranc (24,7), los dos únicos que quedan por renovar de todo el trazado tras la reciente conclusión de las obras entre Plasencia del Monte y Ayerbe (20,7). Estas tres actuaciones permitirán suprimir varias limitaciones de velocidad mejorando los radios de curva en un trazado condicionado por la zona montañosa, los túneles y los puentes metálicos.

Esta misma semana, el Adifha formalizado los dos últimos contratos que estaban pendientes, los suministros de 114.000 traviesas monobloque polivalentes que habían quedado desiertos en una primera licitación y que ahora han sido adjudicados a la UTETypsa Travipos por 7,8 y 4,9 millones de euros respectivamente.

Con ello, invertirá un total de 46 millones en el tramo entre Ayerbe y Caldearenas y otros 36 entre Jaca y Canfranc, sumando los importes de los contratos de ejecución de obra, suministros de balasto, traviesas y aparatos de vía y asistencia técnica. El plazo de ejecución en ambos casos es de diez meses por lo que podrían estar listas a principios de 2024.

"Hacía mucho tiempo que no se veía tanto interés del Gobierno de España en la línea del Canfranc ya que, por lo que sabemos, la intención del Adif es tener todas las obras de renovación de la vía acabadas este año"

La Coordinadora por la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco) valora la inyección económica del Ministerio de Transportes a través del Adif "porque hacía mucho tiempo que no se veía tanto interés en la línea ya que, por lo que sabemos, su intención es tener todas las obras acabadas este año", afirma el portavoz, Benjamín Casanova.

Lo siguiente, el cambio de ancho

Una vez completada esta renovación, habrá que adecuar todo el trazado al ancho europeo, un proyecto valorado en 237 millones, cuyo estudio informativo se ha acaba de aprobar definitivamente. No obstante, Casanova se teme que este proyecto no se ejecutará hasta que Francia "dé pasos adelante" en su lado "porque para el tráfico que hay ahora no hace falta gastar aún tanto dinero en el cambio de ancho".

Y es que si la cara de la moneda la ofrece el Gobierno español, la cruz corresponde al francés ya que el Ministerio de Transportes galo no contempla inversiones a corto plazo en la reapertura de la línea en sus presupuestos, según el último informe del Consejo de Orientación de Infraestructuras, que ha revisado sus proyectos para los próximos años. Este organismo asesor no prevé aplicar recursos para reabrir el Canfranc.

Desde Crefco lamentan que en Francia "está todo muy parado" porque hasta que no esté finalizado el estudio de adaptación del túnel ferroviario del Somport, que se tiene que entregar a finales de 2023 o principios de 2024, "el Gobierno francés no lanzará el estudio de información pública". "No obstante, confiamos en que se animen a acelerar plazos cuando vean que en España ya se está renovando la vía porque es una señal inequívoca de que se toma la reapertura en serio", dice Benjamín Casanova.