Los sindicatos aplauden el fallo del Supremo que reconoce la carrera profesional a una médica estatutaria interina

Los sindicatos celebran la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de una médica estatutaria interina a la carrera profesional en las mismas condiciones que el personal fijo, al mismo tiempo que le otorga con efecto retroactivo la concesión del nivel II y el abono de las diferencias retributivas desde 2015 hasta hoy, lo que supone más de 60.000 euros. Una decisión, aseguran, que es una constante demanda y que podría abrir la puerta a "miles" de posibles reclamaciones. Fuentes del Departamento de Sanidad, por su parte, trasladaron que "por ahora es preciso dar cumplimiento a la sentencia concreta de la demandante" y recordaron que "se respetarán, como siempre, todas las decisiones judiciales".

Como apunta Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. Aragón, es una "larga reivindicación" que forma parte, además, de los puntos presentados por CSIF, CC. OO. y UGT ante el Servicio Aragonés de Salud dentro de la negociación para desconvocar la huelga prevista para el 31 de marzo.

"Lo que no cumple el Salud lo tienen que ejecutar los jueces. Nunca hay dinero hasta que una sentencia lo reconoce, ahora tendrá que haber dinero para todos"

En concreto, reclaman, entre otras medidas para mejorar el sector sanitario, el abono inmediato del nivel 3 suspendido que ya estaba reconocido; el reconocimiento y abono al personal interino; el desbloqueo del nivel 4 para todos los profesionales del Salud a partir de 2024 y la agilización de la valoración de las solicitudes presentadas, porque en estos momentos aún quedan algunas por resolver desde 2019. Además, según destaca Lizana: "Hay que estudiar los términos de la sentencia y si es ampliable o pedir la aplicación de la misma por extensión".

Para Elena Lahoz, secretaria de Sanidad de UGT Aragón: "Lo que no cumple el Salud lo tienen que ejecutar los jueces. Nunca hay dinero hasta que una sentencia lo reconoce, ahora tendrá que haber dinero para todos". En el acuerdo que está encima de la mesa en la negociación con el Salud, reconoce, está el "desbloqueo de la carrera profesional", teniendo en cuenta también al personal fijo, "que ahora se va a sentir discriminado". "Nos parece muy bien la sentencia, pero ahora a ver cómo la ejecuta el Salud, porque no esperará que vaya todo el mundo por la vía judicial", señala.

Lahoz recalca el alto porcentaje de interinidad que hay en el Salud, porque se jubilan, dijo, alrededor de 600 trabajadores todos los años: "Todas esas plazas son interinas. No hay más que ver que en la estabilización salen más de 1.000 plazas, más la oferta de empleo de todos los años, que son alrededor de 700 u 800. Todo eso son interinos".

El fallo del Tribunal Supremo podría abrir la posibilidad de reclamaciones pero, a falta de conocer un número concreto de afectados, porque tendrán que ser valorados por la comisión de valoración de la carrera profesional para saber "el nivel que le corresponde a cada uno", podría alcanzar al 20% del personal del Salud –que agrupa a unos 27.000 trabajadores–. Desde CC. OO., Lizana señala que la cifra resulta "imposible de calcular", ya que en el Servicio Aragonés del Salud "hay muchos interinos y todos los fijos que reconozcan su periodo de interinidad".

Respecto al reconocimiento de la carrera profesional, Jessica Fessenden, responsable de Sanidad de CSIF Aragón, indica que "es una reivindicación" que se persigue desde hace años "para el personal interino" y desde este sindicato, recuerda, tienen "varias sentencias que reconocen este derecho". Según dice, es complicado estimar cuántas reclamaciones podrían producirse en este mismo sentido, pero serían "muchísimas" porque "es para todo el personal temporal no solo interinos".

Sentencia del Supremo

Hay que recordar, según publicó HERALDO DE ARAGÓN, que la doctora (interina desde 1992 aunque acaba de aprobar hace poco una oposición) planteó la reclamación en 2019 y obtuvo sentencias en contra del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Ambas instancias concluían que la médica estaba excluida para acceder al sistema de carrera profesional, ya que pudo participar en los procesos selectivos de los años 2009, 2011 y 2016 y no lo hizo.

Esta es una exigencia que el Gobierno de Aragón acordó con los sindicatos en 2007, los cuales pactaron que "solo" podría optar a la carrera profesional el personal interino que, "habiendo prestado al menos cinco años de servicios, no hubiese podido optar a ninguna oposición por no haberse convocado". En el caso de la médico de Familia, entendían los tribunales que sí había tenido opción de hacerlo hasta en tres ocasiones. El Supremo, sin embargo, considera que ese requerimiento es "discriminatorio" y que el hecho de que el personal interino participe (y supere) un proceso selectivo para una plaza definitiva "no constituye una causa objetiva que justifique el distinto trato con respecto al personal estatutario fijo en la progresión profesional del sistema de carrera". Y considera que el ascenso profesional forma parte de las condiciones de trabajo y los servicios prestados (actividad, méritos, cualificación y tareas que desempeña) y no se puede excluir al personal no permanente por la situación laboral en que se encuentre.