Ignacio Lambán, mejor nota mir de Aragón: "Es el momento de recuperar la vida de un chico de 24 años"

¡Enhorabuena! No es fácil ser la décima mejor nota del mir (médico interno residente).Estoy muy feliz porque todo el trabajo realizado ha dado sus frutos. También por mi familia. Mi madre está muy orgullosa y que tu madre se sienta así es muy bonito. Mi padre falleció y seguramente estaría igual de orgulloso. Para estas pruebas es mucho más importante la parte de la preparación emocional que la académica. Y ahí he tenido a mi madre, mi tía Maricarmen y mis amigos.

¿Cómo te enteraste de la nota?Al día siguiente del examen, las academias ya sacan sus respuestas provisionales y te estiman un número, pero esperé a que el Ministerio de Sanidad publicara las respuestas provisionales. Era el único de mis amigos que no sabía su nota. Y, cuando salieron, la página se colapsó. Lo metí en mi academia y me ponía el puesto 24. Por la noche lo puse en otra, que tiene más alumnos, y ya me salía un 12. Conforme fueron pasando los días pasé al 14 y, con las cuatro preguntas impugnadas, me quedé en el 11. Al final he sido el décimo.