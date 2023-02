El abogado González Barriga, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Zaragoza

Ciudadanos ya ha aclarado quién encabezará la lista de Zaragoza tras la espantada de sus seis concejales. El abogado José Ramón González Barriga es la apuesta de la dirección nacional, que lo ha designado de forma directa tras renunciar a las primarias para evitar que los críticos impusieran un candidato.

Su elección ha generado sorpresa entre las agrupaciones de la ciudad y la militancia reunida en la sede de Zaragoza, a la que el coordinador nacional del partido, Carlos Pérez Nievas, ha comunicado el nombramiento este jueves por la tarde, según ha podido confirmar este diario. El elegido no había acudido al encuentro solicitado la semana pasada por un grupo de afiliados, pero se ha presentado una vez se ha trasladado su candidatura.

Nacido en la capital aragonesa en 1970, ya sabe lo que es ir en listas electorales y hacer campaña, aunque nunca desde la primera fila. Con la designación directa cumple su deseo de ser candidato a la Alcaldía de Zaragoza, que intentó infructuosamente en las primarias de 2015, en las que se impuso Elena Martínez con 178 votos. Compitió con otros dos militantes, Bonifacio Martín y María Cristina Carrión, y obtuvo únicamente el respaldo de 31 compañeros.

González Barriga también aspiró en esos comicios a ir al menos en la lista municipal, entre los puestos del 2 al 5. Y cosechó aún menos apoyos entre los 334 afiliados con derecho a voto: 23.

En la última renovación del partido, la dirección nacional decidió darle la presidencia de la Comisión de Garantías, cargo que compatibiliza con la representación del partido, junto a Carlos Aparicio, en el consejo de administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv).

Este letrado especializado en Derecho civil, mercantil y concursal ya integró la candidatura de Ciudadanos a las europeas de 2014 como número 13. Entonces, explicó que había entrado en la política activa porque creía que había que hacer "algo" ante el "grado de corrupción del país".

Menos de 15 días han transcurrido desde que el mismo Pérez Nievas descartara convocar primarias en la capital, pese a superar el número mínimo de afiliados para su celebración, 150, que está fijado en los estatutos. Oficialmente, arguyó que los seis ediles le habían trasladado su negativa a repetir en listas y que no se daban las condiciones para que hubiera un proceso de estas características. Si entonces no quiso aclarar cuántos militantes había, este jueves no ha tenido problemas en aportar el dato: 257 militantes.

Más información Cs renuncia a hacer primarias en Zaragoza tras el plantón de sus seis concejales

Aunque el coordinador nacional dijo que no impondrían desde Madrid un candidato, los cargos públicos lo esperaban y así se ha cumplido. Detrás de todo está la preocupación de que los críticos, que disponen del apoyo mayoritario de los afiliados en Zaragoza, decidieran colocar y elegir un candidato. "Lo último que queremos es imponer una lista desde la dirección nacional. Será un proceso abierto y transparente. El nuevo comité autonómico, junto con los afiliados de la agrupación municipal de Zaragoza capital, tendrán que consensuar un nombre y trasladarlo a la comisión permanente", dijo