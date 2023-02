50 años de casados en Aragón: "El secreto es el respeto y quererse mucho"

Decenas de mayores entraban este martes al Hogar para Mayores del Picarral. Es un día muy especial, y por eso iban vestidos para la ocasión, con los mismos trajes que utilizaron hace 50 años para esa fecha tan bonita que nunca olvidarán. Hasta 28 personas han celebrado este martes sus bodas de oro en una emocionante gala en el día de San Valentín.

Medio siglo de casados da para escribir un libro. Bien lo saben Gloria y Fernando, que conmemoran en marzo los 51 años enlazados. "La clave ha sido el respeto mutuo. Dar a cada uno su espacio, y mucho cariño, por supuesto", expresaba este matrimonio, ataviados en sus trajes y vestidos favoritos y con la ilusión intacta como el primer día. Para Fernando, una de las cosas que más ha servido para que perdure el amor ha sido "no acostarse nunca enfadados".

Hace tres años que este hogar para mayores no podía celebrar su particular gala por culpa de la pandemia. A pesar de la covid, muchos matrimonios se fundían en un abrazo este martes para conmemorar la fecha redonda. "Estuvimos cinco años de novios y en mayo hacemos 50 de casados. La clave ha sido llevarnos bien y querernos", relataban Victoria y Jesús, ambos de Paniza. Confesaban que "algún tropezón hay", pero "dura muy poco y en seguida te curas". "Lo que más me gusta de mi mujer es todo, ella entera", decía Fernando, y Victoria respondía: "A mí, sus ojos".

La directora del centro, Rosario Jorcano, se sentía "abrumada" con la celebración de este acto después de tanto tiempo. Varias de las parejas que hoy conmemoraban los 50 años juntos los cumplieron durante los años de la pandemia, por lo que no pudieron ser homenajeados como se merecía. También ha acudido Mariví Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, quien ha recordado que al último acto al que acudió antes de la covid-19 fue a este. "Cuando entraba por la puerta notaba esa alegría, ese jolgorio, de estar juntos y compartir", ha expresado durante su intervención.

Para comenzar el homenaje, se ha proyectado en una pantalla un vídeo con los mayores que celebraban las bodas de oro con imágenes del día que se casaron hace 50 años. Entre historia e historia, la rondalla y el coro del centro han dedicado varias canciones a los homenajeados, creando momentos divertidos y otros emotivos.

Posteriormente la fiesta se ha trasladado al salón de baile donde, antes del vermut ofrecido a los asistentes y homenajeados, el grupo de baile en línea del centro realizó una exhibición para los homenajeados y todos lo presentes para acabar con un ágape y la felicitación de todos los socios.