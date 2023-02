El Conservatorio Municipal Elemental de Zaragoza exige convertirse en profesional. Según han explicado desde la AMPA, el profesorado y el consejo escolar, esta reconversión, según un informe del propio Ayuntamiento, tendría un "coste cero" ya que el la plantilla actual sería "suficiente" y centro ya reúne las cualidades necesarias para hacerlo.

En rueda de prensa este lunes, han denunciado que, al no ser profesional, los alumnos del conservatorio "pierden la posibilidad de continuar sus estudios musicales oficiales en el propio centro". Además, han considerado que hay una "oferta insuficiente" de plazas para cursar los estudios de enseñanzas profesionales de música "en una ciudad como Zaragoza, con más de 700.000 habitantes". La competencia es parte del Consistorio.

Han asegurado que "el profesorado no tiene ninguna motivación económica" en la reconversión del centro a profesional, pues "ganarían lo mismo que ahora". "No entendemos por qué el Ayuntamiento no quiere, sería a coste cero", han reiterado. El Conservatorio Municipal Elemental de Música, situado en la calle Domingo Miral, tiene actualmente unos 300 alumnos. "Todos los años solemos tener en torno a 400 solicitudes (deben aprobar la prueba de acceso primero), y tan solo podemos ofertar entre 30 y 60 plazas", han asegurado.

El pasado 27 de enero, en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza fue presentada una moción instando al Gobierno de la ciudad a iniciar los trámites precisos para la transformación del actual Conservatorio Elemental en profesional. "Dicha moción fue rechazada por los votos en contra del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. El resto de grupos votaron a favor", ha detallado

Esta reconversión supondría una solución al "embudo" que se da a la hora de acceder a estudios superiores. "Se produce un abandono forzoso de los estudios oficiales de música al terminar el ciclo elemental por parte del alumnado", han indicado. Además, la respuesta que el Ayuntamiento les da para argumentar la negativa es, según han explicado, "que no se realizará mientras la DGA no aporte recursos económicos".

Actualmente, hay dos centros profesionales de música de titularidad municipal, que tienen convenio con la DGA: en Fraga, desde 2017, y en Ejea de los Caballeros, previsto para este 2023. "No entendemos por qué no pueden hacer lo mismo aquí en Zaragoza", han desarrollado.

Por otro lado, hay un centro de música profesional en Zaragoza cuya titularidad depende del Gobierno de Aragón, situado en la calle de San Vicente de Paúl. "Un solo centro resulta insuficiente para la ciudad. El alumnado de este conservatorio es muy masificado y tiene que recibir clases en aulas que son cedidas por el IES Pedro de Luna", han aseverado, por lo que la reconversión a profesional del conservatorio elemental "aliviaría enormemente los problemas de masificación" de este centro.