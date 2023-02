Alumnos con discapacidad auditiva: “Sin intérprete sería imposible seguir estudiando y estaría perdido”

Carlota Martínez Muñiz tiene 15 años, estudia 4º de la ESO en el IES Ítaca de Zaragoza y tiene una discapacidad auditiva que le dificulta seguir las clases con normalidad sin ningún tipo de ayuda. Por ese motivo, desde hace ya cuatro años la acompaña en el aula una intérprete de lengua de signos.

“A finales de 6º de Primaria comencé con intérprete en clase y llevo toda mi educación secundaria con este servicio”, dice Carlota que, a pesar de su discapacidad es muy autónoma, ya que tiene resto auditivo y lleva implante coclear bilateral, lo que le permite desenvolverse en el colegio con bastante normalidad, tanto a nivel social como en muchas actividades escolares.

Los alumnos con discapacidad auditiva aragoneses disponen de un servicio de intérprete de lengua de signos en el aula desde la ESO hasta su formación universitaria. Acompañamos a dos de estos alumnos en sus clases junto a sus intérpretes. M.O.

Sin embargo, la cosa se complica en clase a la hora de seguir las explicaciones de los profesores. Sobre todo “cuando hay mucho murmullo o trabajamos en grupos”, explica. “Cuando los compañeros empiezan a hablar no puedo escuchar bien al profesor porque se me mezclan las voces y se tapan unas a otras”, afirma la estudiante. Tampoco es fácil seguir las explicaciones de los profesores en determinadas asignaturas. “En clases como Biología e Historia es más fácil porque puedo prepararlas por mi cuenta, pero en otras materias, que requieren una mayor explicación como Física y Química o Matemáticas, me cuesta más porque no me lo puedo estudiar directamente del libro”, continúa la adolescente.

"Si los profesores hablan muy rápido o muy bajo me pierdo y tengo que mirar a la intérprete".

“Si hay murmullo y la profesora está explicando algo relevante para una operación, me pierdo y necesito la ayuda de una intérprete”, confiesa. Es entonces cuando toma fuerza esta la figura que acompaña a los alumnos con discapacidad auditiva a la mayoría de sus clases. “La intérprete se pone enfrente de mí para que pueda verla bien mientras sigo la clase y, si hay profesores que hablan muy rápido, muy bajo o se me escapa algo, la miro para ubicarme”, añade.

Carlota Martínez, aluna de 4º de ESO con discapacidad auditiva, en clase con su intérprete, Esther Calvo. M.O.

Interpretar "todo lo que ocurre en el aula"

En Aragón hay ocho intérpretes de lengua de signos en el el ámbito de la educación secundaria y grados formativos que dan apoyo a ocho alumnos con discapacidad auditiva que cursan estas enseñanzas. Dos de estos intérpretes están en Huesca y seis en Zaragoza. De estos últimos, tres trabajan en el IES Ítaca. Una de ellas es Esther Calvo, la intérprete más antigua de Aragón en el ámbito educativo, que acompaña a Carlota en casi todas sus clases y lleva con ella desde 1º de la ESO.

“En el Ítaca estamos tres intérpretes porque hay tres alumnos con necesidades especiales en materia de audición. Cada intérprete cubre el horario de un alumno”, dice Calvo. “Nuestro trabajo consiste en interpretar todo lo que ocurre en el aula, dando prioridad a la información del profesor. Desde la explicación de la asignatura, a los comentarios, dudas y preguntas de los compañeros”, explica la intérprete. “También los chistes, las bromas, o lo problemas que puedan surgir en el aula, así como los ruidos exteriores como ambulancias o portazos”, prosigue. “La integración real se consigue con el chiste de los compañeros, del que se ríe todo el mundo o el portazo que alguien ha dado porque se ha enfadado”, afirma Calvo.

"La integración real se consigue interpretando los chistes y las bromas de los compañeros".

Cada alumno es diferente y también sus necesidades. En el caso de Carlota, “aunque es muy autónoma ve que hay cosas importantes que se pierde en clase si el profesor se da la vuelta, se aleja o habla bajo”, apunta la intérprete. “Cuando empezó conmigo se dio cuenta de que se estaba perdiendo muchas cosas, no tanto de contenido como temas relacionados con la integración social, lo que ocurre en la clase, la vida del grupo”, señala Calvo.

“Si Carlota no tuviese intérprete iría peor en los estudios”, dice Héctor Almazán, jefe de estudios IES Ítaca. “No es que no pudiese seguir las clases, pero tendría dificultades en algunos momentos”, confirma. Para beneficiarse de este servicio, las familias deben solicitarlo al Servicio de Educación del Gobierno de Aragón.

“El servicio es necesario y es un derecho del alumno porque la ley nos obliga a adaptarnos y a hacer los apoyos necesarios al alumnado que tiene necesidades específicas. Esto es un caso claro”, apunta el jefe de estudios. “Las intérpretes indican al profesorado qué necesidades tiene cada alumno en concreto. Por ejemplo, tenemos que tener cuidado de no dar la clase mirando a la pizarra, no pasearnos por el aula mientras hablamos y facilitarles la lectura de labios”, enumera Almazán.

Intérpretes, también en la Universidad

Raúl Torrent, tiene 21 años y estudia Enfermería en la Universidad de Zaragoza. Él también tiene el apoyo de una intérprete de lengua de signos en el aula debido a su discapacidad. “Sin su ayuda no me enteraría de las clases y sería imposible seguir estudiando. Estaría perdido”, dice Torrent. “Gracias a este servicio puedo acceder a toda la información de forma correcta, saber cómo se planifican las asignaturas y me da una mayor inclusión. Sino, me quedaría fuera del sistema”, explica el estudiante. “Creo que abandonaría los estudios”, asegura.

Raúl Torrent, estudiante de Enfermería con discapacidad auditiva y Marta Tomás, intérprete de lengua de signos. M.O.

La intérprete Marta Tomás le acompaña a todas sus clases en la facultad. Marta es trabajadora de la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA), entidad contratada por la universidad pública para prestar este servicio. “A principio de curso, Raúl nos mandó su horario y yo acudo a cada una de sus clases, me siento frente a él e interpreto todo lo que dicen los profesores pero también lo que ocurre en el aula, lo que dicen los compañeros, si tocan a la puerta o si dicen alguna broma para que él puede participar de ella”, dice Tomás.

Desde esta entidad académica dan apoyo a “cualquier estudiante con necesidades educativas especiales”, dice Fernando Latorre, director del secretariado de Accesibilidad y Diversidad de la Universidad de Zaragoza. En el caso de los estudiantes con discapacidad auditiva "no solo les facilitamos intérpretes de lengua de signos, también diferentes apoyos técnicos como emisores FM que se colocan profesor y alumno y que permite a este último escuchar las explicaciones desde cerca, y bucles magnéticos, que amplían el sonido para los alumnos con implantes cocleares”, explica Latorre.

Raúl Torrent, estudiante de enfermería con discapacidad auditiva, en una clase en la Universidad de Zaragoza. M.O.

En estos momentos hay tres intérpretes dando apoyo a tres alumnos con discapacidad auditiva en esta universidad que cursan grados de Ciencias de la Salud, Educación y estudios relacionados con la biotecnolgía. “Nos aseguramos de que estos alumnos reciban el 100% de sus contenidos con el apoyo del intérprete y damos continuidad al servicio que tenían en etapas educativas anteriores”, concluye Latorre.