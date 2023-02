Salir a la calle en pijama: “No me planteo vestirme para ir al supermercado y, ya de paso, me doy un paseo”

Lo han hecho actrices de renombre mundial como Sarah Jessica Parker o Selena Gómez, cantantes como Rihanna y presentadoras como Lara Álvarez en nuestro país. La moda de salir en pijama a la calle es tendencia desde hace meses en las ciudades más cosmopolitas del mundo y ha llegado también a Zaragoza, aunque eso sí, más tímidamente.

“Comenzamos a ver clientes que venían a desayunar en pijama al acabar la pandemia, pero se ha hecho más habitual durante los últimos meses”, dice Mar Nadal, responsable de la cafetería Le Petit Croissant, en el centro de la capital aragonesa. “Suelen ser chicas jóvenes que vienen solas o en pequeños grupos. Compran el pan y se sientan a desayunar”, explica Nadal.

“Al parecer, se ha puesto de moda y la gente se está lanzando porque lo vemos a menudo”, corrobora Cloe Belda, empleada de esta cafetería. “Hay gente que no tiene ganas de cambiarse para bajar un momento a la calle y pide un café para llevar”, apunta Nadal. “Tendremos que venir a trabajar así nosotras también. Podemos comprarnos unos pijamas con croissants o barras de pan para ir conjuntadas”, bromean ambas trabajadoras.

Cloe Belda y Mar Nadal, en la cafetería Le Petit Croissant. M.O.

Y es que, bajar a sacar la basura, pasear al perro o, incluso, comprar el pan en pijama es algo que una amplia mayoría de la población ha hecho alguna vez. Quien más y quien menos ha visto por la calle unos pantalones 'pijameros' de rayas asomando por debajo del abrigo de algún vecino a primera hora de la mañana mientras se afanaba en meter prisa a su mascota para volver a casa. La diferencia es que, ahora, parece que ha desaparecido ese sentimiento de vergüenza, ese pudor que hacía que el supuesto infractor mirase de manera furtiva a todos los lados para ver si alguien se había dado cuenta del delito contra la moda que estaba cometiendo.

"En EE.UU. va muchísima gente en pijama por la calle y no tienen ningún tipo de vergüenza".

“Yo salgo en pijama y pantuflas a comprar al supermercado que tengo en frente de casa. No me planteo vestirme para tan poco rato y no veo la razón para hacerlo”, dice Raciel Uzcanga, de 25 años, que estudia programación en Zaragoza. “Y ya que estoy fuera de casa, a veces me doy una vuelta, me acerco hasta el parque. Pero es algo que he hecho siempre, no es por la moda, sino por comodidad”, asegura esta joven que vivió un tiempo en Estados Unidos. “Allí va muchísima gente en pijama por la calle, incluso a clase al instituto, y no tienen ningún tipo de vergüenza”, añade Uzcanga.

Raciel Uzcanga y Paula Ricarte, en el paseo Fernando el Católico de Zaragoza. M.O.

Andrea Carvajal, Carla González y María Fernández-Velilla estudian Magisterio en la Universidad de Zaragoza. Las tres son de pueblos pequeños. Andrea de Valdeltormo, en Teruel, Carla, de La Serna, en León y María, de Torrecilla de Valmadrid, en la provincia de Zaragoza. Y las tres admiten que, en más de una ocasión, han salido a la calle en pijama, eso sí, solo en el pueblo. “Es muy cómodo. Quedamos para ver una película en casa de una de mis amigas y acudimos todas ya con el pijama puesto”, dice Andrea. “En Zaragoza me daría más respeto, pero todo es probar”, apunta esta joven estudiante turolense.

María Fernández-Velilla, Carla González y Andrea Carvajal, en la plaza de Basilio Paraíso de Zaragoza. M.O.

“Yo en mi pueblo salgo en pijama para todo, a pasear al perro, a comprar… es una localidad pequeña y nos conocemos todos. He visto a mis vecinos salir sin camiseta a la calle e incluso en ropa interior”, confiesa María. “En Zaragoza ya es otra cosa y me da cierta sensación de dejadez y suciedad”, añade la estudiante de Torrecilla de Valmadrid. Carla, por su parte, asegura no plantearse "salir a la calle en pijama a algo más que no sea comprar el pan. Me daría mucha vergüenza”, dice, y se pregunta si quienes lo hacen más a menudo “se cambiarán de pijama para dormir o utilizarán el mismo con el que han salido a la calle”.

Para Antonio Iglesias, de 23 años, “el pijama es solo para estar en casa, para vaguear", dice este joven. "Si tengo que bajar a hacer algo a la calle, aunque sea solo un momento, me visto y me pongo un chándal”, explica. “No todos los pijamas son iguales”, dice Paula Ricarte, estudiante de 28 años. “Hay tiendas, y firmas que venden ropa para estar en casa que no lo parece y con la que puedes salir a la calle”, añade.

"No todos los pijamas valen para salir a la calle"

En esta misma línea, la diseñadora aragonesa Susana Aperte asegura que “no todo vale para salir a la calle”. “Igual que no te puedes poner cualquier vestido para ir a una boda, tampoco deberías salir a la calle con cualquier prenda si vas a llevar ese modelo para hacer algo más que pasear al perro”, dice Aperte.

“Tenemos que poner en valor las cosas bonitas y bien hechas, también en la moda”, insiste, y recuerda que su colección de pijamas se llevó a la pequeña pantalla en series como ‘Periodistas’. ‘7 vidas’ o ‘Los Serrano’. “Belén Rueda llevaba unos pijamas en la serie con los que podría haber salido a la calle perfectamente, por eso, si tienes uno bonito en casas, ¿por qué no salir con él?", se pregunta la diseñadora.

Sobre los motivos de esta moda, Aperte apunta algunas causas. “Hay algo de imitación e influencia del cine y el espectáculo. Si personajes famosos salen a la calle en pijama, tendemos a repetir ese patrón”, continúa. “Pero también puede haber algo de provocación y, evidentemente, la pandemia ha dejado aquí también su huella, y ha provocado que la gente sea más perezosa a la hora de vestirse”, concluye la diseñadora.