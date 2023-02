Así es el tambor de Buñuel, que será tasado para su venta

Las negociaciones sobre el tambor de Luis Buñuel, que quiere poner a la venta la hija de María Rosario Royo (pareja del artesano calandino Tomás Gascón), se van a abrir con un informe de una tasación aproximada del mismo que puede realizar un anticuario aragonés conocedor de este tipo de objetos y pretende poner en marcha el abogado Carlos Moreno.

Este es el camino que seguirán antes de iniciar las conversaciones con el Ayuntamiento de Calanda, cuyo alcalde, Alberto Herrero, ya se ha puesto en contacto con la familia para interesarse por el objeto simbólico para que pueda exhibirse en la Fundación Centro Buñuel Calanda.

La propietaria del tambor se hizo cargo del singular instrumento desde que falleció su madre el pasado mes de diciembre porque ella era propietaria desde que en 2010 se lo donó su pareja, el artesano Tomás Gascón, quien hizo un acta notarial para que constara esta propiedad.

El tambor de Buñuel, con sus baquetas. José Miguel Marco

En la misma, el notario exponía que Gascón era dueño del tambor, de un diámetro de unos 38 centímetros interior y 40 centímetros exterior. “Tiene una firma en la superficie de su parte superior. Está fabricado en latón, madera de haya, piel de oveja curtida, bordones y cuerda. Se valora en la cantidad de 3.000 euros”, señala. Asimismo, reconoce que el hijo de Luis Buñuel, Jean Louis, se lo donó a Tomás Gascón al morir su padre.

El abogado Carlos Moreno muestra el tambor de Luis Buñuel que guarda la hija del artesano Tomás Gascón, quien construyó el instrumento y lo donó al cineasta en 1963. José Miguel Marco

La firma del cineasta

El abogado Carlos Moreno pudo mostrar el original del tambor ya que se lo aportó María Ángeles Gascón, la dueña del mismo, y en él era visible la firma del director de cine natural de Calanda: puede leerse 'Buñuel' y en la parte superior algún escrito cuyo contenido no se reconoce. Está visible en la parte inferior con un bolígrafo azul sobre la piel de oveja curtida y puede reconocerse la letra del cineasta, si bien quieren que lo constate el trabajo de un anticuario profesional.

Se pueden ver las dos baquetas y la cinta para llevarlo colgado del cuello, así como una bolsa negra habitual que lo cubre. “No se ha visto en público desde 2010, cuando se realizó el acto notarial de la donación del artesano a su pareja”, recalca el letrado.

Asimismo, Moreno reconoció que las negociaciones están en una fase “muy preliminar” porque “la cuestión más problemática es la valoración de un objeto que no tiene un valor objetivo”. “Como tambor realizado por un artesano, Tomás Gascón, del año que fuera (1963) tiene un valor con las características técnicas del mismo”, incide. “Pero esto no es un tambor sino algo más y de alguien muy significativo (Luis Buñuel). No es solo un objeto donde está plasmada una firma sino algo de un uso muy personal para un fin delimitado vinculado a Buñuel con su pueblo, Calanda, y del acto denominado Romper la hora en Semana Santa, a la que tenía un especial apego porque año a año, en cuanto podía volvía”.

En vídeo: La familia del artesano calandino Tomás Gascón, quien se lo regaló en 1963, lo recibió del hijo del director de cine cuando falleció en 1983.

En estos primeros pasos, la propietaria y su abogado quieren que este objeto “no salga de Aragón” y desean que forme parte de la Fundación de Luis Buñuel en Calanda “porque allí debería ser su destino natural, pero siempre y cuando se avengan a un reconocimiento, una valoración o un pago económico que satisfaga las necesidades de mi cliente y esté dispuesta a aceptarlo”.

De cualquier manera, Moreno reaccionó ante un eventual precio de 2.000 euros por el tambor de Buñuel con la negativa. “Esto es un objeto icónico con un valor intangible que valdrá en función de lo que alguien esté dispuesto a pagar por él. Si me ofrecen 2.000 euros, que se abstengan de llamarme”, anunció.

Por su parte, el alcalde de Calanda, Alberto Herrero, mantiene la voluntad de poder adquirir el tambor una vez que sea informado sobre expertos de la historia de Luis Buñuel que le confirmen que este objeto es original. Aun así, en la localidad del Bajo Aragón se conoce que Tomas Gascón pudo realizar unos 500 tambores.

La escultura 'El Gallo de Buñuel' del exjusticia Emilio Gastón, donada

El director de la Fundación Centro Buñuel Calanda, Jordi Xifra, se mostró “muy interesado” en que el tambor que tocaba el director de cine pueda incluir la exposición que exhiben en la localidad marcada por la Rompida de la hora en los días de Semana Santa. “Nos han ofrecido muchas cosas que supuestamente eran de Buñuel, pero no eran reales. En este caso parece lo contrario”, admitió el director.

En estos días, la Fundación tiene prevista la llegada de una escultura cuya donación les ha anunciado la familia del primer Justicia de Aragón, Emilio Gastón, fallecido en 2018, quien ocupó el Justiciazgo entre 1987 y 1993. Su viuda ha comunicado al director de la Fundación Centro Buñuel Calanda su voluntad de llevarles la escultura de un gallo que realizó el Justicia, quien la bautizó como 'El gallo de Buñuel'.

La entrega de la misma podría realizarse en un acto que podría tener lugar en torno al sábado, 25 de febrero, con motivo del aniversario del nacimiento del cineasta, que tuvo lugar el 22 de febrero de 1900 en Calanda.