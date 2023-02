Lambán no se plantea cesar a Bayona por su propuesta de reactivar el plan de protección de Anayet

"No me lo he planteado". Así de rotundo se ha mostrado este viernes en Cariñena el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, sobre si había pensado en cesar al director general de Medio Natural de la DGA, Diego Bayona, por su propuesta de reactivar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) Anayet-Partacua, afectando de lleno al proyecto de unión de estaciones que ha recibido financiación europea.

En este sentido, incluso ha defendido a Bayona, perteneciente al sector de Podemos del cuatripartito, sosteniendo que este responsable realizó dicho planteamiento "actuando de buena fe". Sobre la petición de destitución, que planteó el presidente de la Diputación de Huesca, el también socialista Miguel Gracia, y a la que se ha sumado el PP, Lambán ha reclamado "rebajar la tensión de estos días". "Todo el mundo ha actuado de buena fe", ha insistió.

De la misma forma, en cuanto a la valoración de la DPH sobre la no vigencia del plan de protección, Lambán ha puntualizado que la DGA esperará a la valoración que hagan los servicios jurídicos del Pignatelli, aunque ha pedido "escuchar con atención" al organismo provincial "porque va a desarrollar la inversión". "El gobierno va a estudiar en qué fase está ese expediente administrativo para clarificar absolutamente el camino y que la DPG operé sobre un suelo de seguridad absoluta".

Al respecto de los próximos pasos para unir los valles del Aragón y de Tena, Lambán ha adelantado que el convenio para materializar la inversión se firmará el próximo 14 de febrero, y que en el acto participará el vicepresidente, Arturo Aliaga; la responsable de Aramón y también consejera de Economía, Marta Gastón; la DPH, en la figura del propio Gracia, y un representante de Astún.

"El desarrollo de la inversión -valorada en 26 millones de euros- se iniciará a velocidad de crucero", ha confiado. En este sentido, Lambán ha subrayado que "la unión de estaciones es uno de los proyectos más importantes que tiene sobre la mesa" su Ejecutivo y ha hecho hincapié en que situará a Aragón "a la cabeza de España en cuanto a la competitividad del esquí".