Aliaga vincula la baja de los críticos del PAR con una "operación contra el partido"

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha arremetido contra los críticos al vincular su decisión de darse de baja con una "operación contra el partido". Aliaga ha aseverado que el hecho de que abandonen el partido no supone una sorpresa, "por triste que resulte". "Hace muchos meses, sobre todo desde que el PAR volvió a formar parte del Gobierno, que sabíamos que se estaba fraguando una operación contra nuestro partido", ha añadido.

El líder aragonesista también ha subrayado la coincidencia de "algunas de las consignas" del sector crítico con los argumentos de otros partidos que están "atacando" al cuatripartito, en referencia al PP.

Los reproches los amplía al hecho de que enarbolen en su salida la bandera del aragonesismo. Así, ha recriminado que en el último año no hayan participado "en ninguna de las reuniones del PAR" ni hayan aportado "ideas", mientras desde el sector oficialista han defendido la postura del partido en las decisiones del Gobierno, además de aprobar los presupuestos. "Por tanto, tendremos que estar muy atentos a los pasos que dan de ahora en adelante y por dónde sigue la trayectoria de quienes se han dado de baja", ha dicho.

Una vez más, ha reiterado su intención de cumplir la sentencia que anuló el congreso por irregularidades, recurrida por la mayoría de su ejecutiva en contra de su criterio, al entender que devolvería al PAR "al lugar al que le corresponde estar". A su juicio, sería el modo de acudir "con garantías y libre de toda sospecha" a las elecciones de mayo. "Nuestra prioridad es proteger a los alcaldes, concejales, militantes, así como a los aragoneses que han confiado en nosotros y a quienes debemos ofrecer un espacio de centro, moderado y aragonesista", ha insistido.

Lo no que aclara es cuándo piensa convocar la ejecutiva extraordinaria exigida por la mayoría de la dirección hace más de una semana y que, por estatutos, se tendría que haber celebrado este jueves. Aunque Aliaga ha trasladado su intención de reunirla, no fijado fecha. El orden del día impuesto por los llamados díscolos, 18 de los 28 integrantes de la dirección, supone todo un pulso al líder. No solo quieren imponer la restitución del secretario general, Alberto Izquierdo, como vicepresidente de la Diputación de Teruel, sino blindar a sus altos cargos en la DGA ante cuaLquier posibilidad de que los cese –hay Consejo de Gobierno el próximo miércoles–, además de fijar las primarias para el día 25.