Maru Díaz respalda a Bayona porque "solo cumple la ley" con la protección de Anayet

La secretaria general de Podemos Aragón, Maru Díaz, ha considerado este miércoles que Diego Bayona, director general de Medio Natural, ha cumplido "estrictamente con la ley" al activar la protección del Anayet-Partacua y frenar así la unión de estaciones de Candanchú-Astún. La también consejera de Ciencia ha respondido así al Partido Popular, que ha pedido la dimisión de Bayona, y ha asegurado que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) se trata de "un órgano consultivo para asegurar que todo está en vigor", ya que se trata de un proyecto que va a ir a Europa "y va a ser revisado al dedillo".

Para Maru Díaz, que el PP hable de "bloquear proyectos" es "llamativo" pues, ha considerado, "con lo que está haciendo Jorge Azcón en el Ayuntamiento de Zaragoza, bloqueando proyectos muy importantes para la ciudad...". "Bayona lo único que hace es cumplir estrictamente la ley. Había un decreto de inicio en vigor desde 2006, tenemos un proyecto que se va a ir a Europa y que va a ser revisado al dedillo y lo que tenemos que hacer es asegurar que todo está en vigor", ha asegurado la secretaria general de Podemos, en una rueda de prensa sobre el proyecto de 'La Compañía'. Por lo tanto, ha defendido que hacer algo diferente a lo que ha hecho Diego Bayona "tendría otro nombre". "Con esto no se está poniendo ninguna traba", ha asegurado.

"El PP, que unas mañanas se levanta feminista y otras medioambientalista, estuvo en el gobierno 4 años, y tenía un consejero de medio ambiente que tenía este decreto en vigor y no hizo nada", ha añadido Maru Díaz. Ha expresado que un decreto de inicio de protección de una zona que esté en vigor significa que cuando se vayan a hacer actuaciones sobre la zona, "hay que contemplar la actuación de la naturaleza que se estipula". "No hacer esto podría haber puesto en riesgo la llegada de fondos. Intentar mirar hacia otro lado y pesar que se la íbamos a colar a Europa no tenía ningún sentido", ha añadido la secretaria general del partido morado.

La unión de las estaciones de Formigal con Astún-Candanchú a través de Canal Roya ha acabado en un choque frontal entre los socios del cuatripartito. Mientras el Consejo de Gobierno aprobaba la semana pasada la firma del convenio de colaboración para hacer posible esta inversión de 34 millones, Podemos se rebelaba contra el proyecto al reactivar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) Anayet-Partacua. Y esto significa que no se podrá acometer ningún "uso sensible" en sus 23.569 hectáreas hasta su aprobación, que, en el mejor de los casos, se demorará cinco meses.