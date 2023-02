Podemos se rebela ahora contra la unión de estaciones y reactiva la protección de Anayet

La unión de las estaciones de Formigal con Astún-Candanchú a través de Canal Roya ha acabado en un choque frontal entre los socios del cuatripartito. Mientras el Consejo de Gobierno aprobaba la semana pasada la firma del convenio de colaboración para hacer posible esta inversión de 34 millones, Podemos se rebelaba contra el proyecto al reactivar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) Anayet-Partacua. Y esto significa que no se podrá acometer ningún «uso sensible» en sus 23.569 hectáreas hasta su aprobación, que, en el mejor de los casos, se demorará cinco meses.

Solo dos días después de que PSOE y PAR dieran un nuevo paso para la conexión de los valles del Aragón y de Tena, con el rechazo expreso de sus socios de Podemos y CHA, el director general de Medio Natural, Diego Bayona, dependiente de la líder morada y consejera de Ciencia y Universidad, retomaba la constitución del Consejo Consultivo del PORN de Anayet-Partacua, olvidado por la DGA desde 2010. Para ello, ha remitido una docena de escritos a los organismos y departamentos afectados, entre ellos los alcaldes de los cinco municipios incluidos en el ámbito, los de Canfranc, Villanúa, Sabiñánigo, Biescas y Sallent de Gállego, para que designen a sus representantes antes del día 18.

Este órgano consultivo y de participación será el que deba consensuar los intereses sociales e institucionales afectados, de modo que pueda compatibilizarse el desarrollo de los valles con el respeto a sus valores naturales.

El decreto que puso todo en marcha se remonta a 2006, lo firmó el entonces consejero de Medio Ambiente Alfredo Boné (PAR) con el socialista Marcelino Iglesias como presidente, pero tras someter el plan a un proceso de participación pública en 2008 y 2009 quedó olvidado antes de que llegara al Pignatelli la popular Luisa Fernanda Rudi.

Y ahora, cuando se impulsa la unión de estaciones por Canal Roya, cuestionada por los ecologistas y los partidos situados a la izquierda del PSOE (Podemos, Chunta e IU), la formación morada hace uso de sus prerrogativas en Medio Natural para recuperar esa figura de protección.

El director general de Medio Natural aseguró ayer a este diario que sería una «barbaridad» impulsar la unión Formigal-Astún cuando el decreto del PORN Anayet-Partacua está vigente y especifica literalmente que durante su tramitación «no podrá realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica». Y entiende que, sin conocer oficialmente el proyecto, tender una telecabina de 8,8 kilómetros por Canal Roya sí que podría llegar a «hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos del plan», como recoge el decreto.

Bayona intentó desligar el rechazo de Podemos a esta unión, que no incluye la de Astún y Candanchú, de su decisión de impulsar un instrumento que dificultaría, en el mejor de los casos, su desarrollo y que, además, puede poner en tela de juicio los fondos europeos asignados. Y achacó que en cuatro años no lo haya lanzado antes a la carga de trabajo, aunque reconoció que en mayo los técnicos del servicio de Espacios Naturales tuvieron que elaborar un informe, por petición del Justicia, para informar sobre el estado de tramitación del PORN. Y lejos de estar caducado el decreto de 2006, apuntaron que los valores naturales siguen vigentes y que solo otro decreto podría tumbarlo.

No obstante, IU llevó el año pasado hasta en dos ocasiones a las Cortes sus más que serias dudas sobre la compatibilidad de la unión con el Plan de Ordenación Anayet-Partacua.

Frente a sus socios de Podemos, la parte socialista fijó postura y desde la misma Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente subrayaron que la reactivación del consejo «no tiene por qué suponer ninguna traba» a la unión de estaciones. «Independientemente del PORN, el proyecto debe someterse al trámite de declaración de impacto del Inaga, que es el órgano administrativo que garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental», indicaron.

Muy crítico se mostró el alcalde de Sallent, Jesús Gericó, del PP. A su juicio, el paso dado por Podemos significa «que cada socio de la DGA va a la suya porque no es normal que este plan lleve 17 años durmiendo el sueño de los justos y a tres meses de las elecciones se reactive tras haber aprobado ya fondos europeos para la unión de estaciones». En su caso, no se pronuncia sobre si hay que hacer o no el PORN, pero si se hace, avisó, no saldrá adelante el proyecto.

Mientras, el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, del PSOE, no valoró la motivación de Medio Natural. «Queremos cumplir con la normativa ambiental. Esto es un plan de ordenación, que no tiene nada que ver con un parque natural, y es el Gobierno de Aragón el que nos tiene que decir cuál es su intención», manifestó.