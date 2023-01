Esteban Sarasa: "Hay que seguir siendo útil a la sociedad"

¿Es la Edad Media lo que más le ha interesado?

Sobre todo los siglos XIV y XV; son muy convulsos. El primero es el siglo que en Aragón reina Pedro IV el Ceremonioso. Y el XV va ser un siglo de renacimiento en todos los aspectos. Y ahí hay dos reyes que desempeñan un papel extraordinario: Alfonso V el Magnánimo y Fernando el Católico, uno de los grandes estrategas de la época -entre finales del XV y comienzos del XVI-.

¿Queda algo por saber de Fernando el Católico?

Nada hay definitivo en Historia. Hay mucho por hacer y los archivos son inconmensurables, empezando por nuestra gran fuente que es el Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona.

¿De dónde arranca su pasión por la Historia?

Desde la juventud tuve una gran afición por ella y eso que hice Bachiller de Ciencias y un peritaje industrial. Pero, aprovechando que tenía que hacer el servicio militar, me matriculé en lo que entonces eran cursos nocturnos de Filosofía y Letras. Empecé con una beca de formación de personal investigador en la Facultad, luego una plaza de ayudante, una de interino, saqué la oposición en Madrid y desde entonces ahí estoy.

¿Cómo recuerda su etapa de docente universitario?

Me ha gustado mucho el contacto con los jóvenes; he aprendido mucho de ellos.

¿Y cómo le gusta ser recordado por sus alumnos?

Como me saludan en la calle. Antiguos alumnos me paran y me dicen que guardan un buen recuerdo de mí y, además, que aprendieron mucho.

¿La docencia le enganchó?

Desde el principio y he intentado siempre renovar e innovar.

¿Que opinaría de alguien que pensara que hacer Historia no tiene salida laboral?

Suelo decir que las enseñanzas universitarias no son una agencia de colocación. La universidad es un centro de enseñanza superior, de transmisión de conocimiento y da una sociabilidad.

Usted es profesor emérito, pero no para.

Sigo dando clase en la Universidad de la Experiencia, dirigiendo la cátedra de Historia de la Institución Fernando el Católico, codirigiendo una tesis doctoral y estoy en proyectos de investigación.

¿Cómo lo hace?

Gracias a Dios sigo teniendo buena salud -tanto física como mental- continúo poniendo entusiasmo en las cosas de la vida y me siguen ofreciendo oportunidades.

También ha sido vicerrector y decano, entre otros cargos. ¿La Universidad de Zaragoza goza de buena salud?

Creo que sí. Cuando aparecen los ránquines de las universidades mundiales -que siempre las primeras son Harvard, Cambridge y Oxford-, digo que no es comparable la financiación de esas universidades con la de Zaragoza. Tienen mucha financiación privada, que es lo que aquí no hemos conseguido todavía.

¿Qué le aporta la Universidad de la Experiencia?

Fundamentalmente, seguir dedicado a la docencia y eso es importante. Te obliga a continuar leyendo y revisando tus conocimientos.

¿Qué le queda por hacer?

Pues no lo sé. Seguir.

¿Y qué quiere ser de mayor?

Ahí tengo mis dudas (ríe). De todas maneras, la vida te da oportunidades si llegas a mi edad con un estado de salud adecuado. Por otro lado, hay que seguir siendo útil a la sociedad. Yo he tenido la Universidad también como un servicio público.

Y no ha perdido la curiosidad.

No. He aprendido de Antonio Beltrán, que murió nonagenario y al que traté con respeto, admiración y cariño. Siempre decía que tenía curiosidad por todo. Y es verdad: si la tienes, te mantiene la agilidad mental, que es muy importante.

Le gusta el teatro, la lectura...

Y la música. Desde hace años tengo el abono de las temporadas de grandes orquestas y de piano del Auditorio. Mi vida la he llenado; aparte de la familia, que es fundamental en todos los sentidos.