Familias del colegio Soledad Puértolas de Zaragoza: "Las obras pendientes tienen que licitarse antes de las elecciones"

Con el reparto anticipado de más de doscientas raciones de roscón de San Valero, el patrón de la capital aragonesa, y pertrechados algunos bajo cascos de obra amarillos, padres e hijos del colegio público Soledad Puértolas del barrio Valdespartera de Zaragoza han reclamado este viernes a la salida de las clases que las obras de la segunda fase del aulario de Primaria, que van con retraso, se liciten antes de las elecciones de mayo para evitar que se demoren más en el tiempo.

Responsables del Departamento de Educación se han reunido esta misma semana con la comunidad educativa del centro y en el plazo de seis meses, en junio o julio, está previsto que se liciten los trabajos. De cumplirse este planteamiento, las labores podrían comenzar en septiembre u octubre de este año y tras 11 meses las nuevas aulas llegarían a tiempo para estrenarse en el inicio del curso de 2024.

"Lo que queremos es que agilicen por procedimiento de urgencia la licitación de las obras antes de las elecciones para evitar que pueda haber más demora después, es un riesgo que no queremos correr y que se puede evitar", ha explicado Sandra Adell, presidenta de la ampa (Asociación de madres y padres de alumnos) Piratas V4. Por ello van a convocar más movilizaciones en los meses que quedan hasta la próxima cita con las urnas.

'No tengo cole porque los políticos no han hecho sus deberes' podía leerse en algunas de las pancargas que llevaban los escolares Toni Galán

'Yo no tengo cole porque los políticos no han hecho los deberes' era el lema que podía leerse en varias de las pancartas de pequeños 'obreros' dispuestos a echar una mano en los trabajos de su escuela. 'Aulas para todos, basta de retraso' y 'Queremos nuestro cole' rezaban otros letreros. Las familias también han criticado que los 350.000 euros previstos en los presupuestos de la Comunidad de 2023 para este proyecto son "migajas" para una actuación que costará varios millones de euros.

La presidenta de la ampa ha señalado que este no es el único problema al que se enfrenta el colegio y que de cara al futuro también reclaman que se construya en una siguiente fase un edificio para secundaria que, por el momento, no entra en los planes de Educación. "Con las vías que tenemos el centro ampliado se va a quedar pequeño durante varios años cuando los más mayores lleguen a la ESO y habrá que hipotecar para aulas todo tipo de espacios, aunque luego, como dice la Administración, pueda descender la natalidad y el número de vías se reduzca, ha apuntado Adell. De momento, si el próximo curso no está lista la ampliación de Primaria, los escolares tendrán que ocupar la biblioteca y la sala de informática, algo que las familias quieren evitar a toda costa en aras a una educación de calidad.